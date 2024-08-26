أمتلك فيلا بتصميم عصري وسعر حصري فى الشامخه

مجمع فيلتين مزدوجتين: الفيلا الأولى:طابقان،3غرف نوم رئيسية،4غرف نوم مع خزائن،2غرف نوم،غرفة ضيوف،غرفة.

مجمع 3فل كل فيلا عباره عن:5غرفه-مجلس-مطبخ كبير-حمام -الدخل السنوي كل فيلاه 180 الف -ساكن عائلات ال.

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