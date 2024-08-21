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أمتلك الان قطعة ارض سكنية بموقع مميز
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|-قطعةارض سكنية -للباحثين عن افضل استثمار -وايضا للباحثين عن بناء منزلهم -امتلك الان قطعة الارض السكنية -انتهز الفرصة -مساحة الارض : 11,624 قدم مربع الرقم المرجعي: RL985337 شركة فاين هوم العقارية ذ.م.م لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد/ سمير: 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير: 279684 رخصةالتسجيل العقاري: 53733 رقم الرخصة التجارية: CN-1149643 رقم رخصة(RERA): 202401101466
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة فاين هوم العقارية
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|مدينة خليفة ج- مدينة خليفة ج
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|21/8/2024
|رقم الإعلان:
|2283351
-قطعة ارض سكنية تجارية -هل تريد قطعة ارض للاستثمار ؟ -هل تريد قطعة ارض لبناء فيلتك الخاصة؟ -هل تريد.
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17/8/2024
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