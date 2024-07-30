آخر الأخبار سيارات الأسرة والطفل أخبار العالم أخبار الرياضة أخبار السيارات أخبار المال أخبار المسلمين أخبار التعليم أخبار التقنية أخبار الموبايل أخبار منوعة مقالات أجمل الصور كاريكاتير فيديوهات إعلانات مبوبة دليل المواقع دليل الشركات
أضف إعلانك مجاناً

أمتلك الان قطعة ارض سكنية بموقع مميز

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

الإمارات (أبو ظبي) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: أمتلك الان قطعة ارض سكنية بموقع مميز - في أبو ظبي الإمارات

إضغط على الصورة لتكبيرها

-قطعة ارض سكنية -للباحثين عن افضل استثمار -وايضا للباحثين عن بناء منزلهم -انتهز الفرصة و امتلك الان قطعة الارض السكنية هذه -المساحة:11,624 قدم مربع -الرقم المرجعي:RL985337 شركة فاين هوم العقاريه ذ.م.م للتواصل مع السيد سمير:0503070042 رخصة التسجيل العقاري:53733 رخصة السيد سمير:279684 الترخيص التجاري:CN-1149643 ترخيص(RERA):202401101466
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركه فاين هوم العقاريه
التليفون: 0503070042

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: مدينة زايد- مدينة زايد
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 30/7/2024
رقم الإعلان: 2279479

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: للبيع | ارض تجارية لا تفوت | مساحة كبيرة & تصريح بناء - في أبو ظبي الإمارات

للبيع | ارض تجارية لا تفوت | مساحة كبيرة & تصريح بناء

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*ارض تجارية في مدينة زايد ابوظبي تقع في منطقة حيوية ومزدهرة، مع سهولة الوصول إلى الطرق الرئيسية. -م.
القسم: 

اتصل

30/7/2024
صورة الاعلان: امتلك الان قطعة ارض سكنية مميزة موقعا وسعرا ومساحة فى محمد بن زايد - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان قطعة ارض سكنية مميزة موقعا وسعرا ومساحة فى محمد بن زايد

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*قطعة ارض سكنية: - تقع هذه القطعة في مدينة محمد بن زايد، مما يجعلها فرصة استثمارية لا تقدر بثمن. -.
القسم: 

اتصل

29/7/2024
صورة الاعلان: فرصة ذهبية لامتلاك قطعة ارض سكنية تطل علي البحر فى جزيرة الناريل - في أبو ظبي الإمارات

فرصة ذهبية لامتلاك قطعة ارض سكنية تطل علي البحر فى جزيرة الناريل

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*ارض سكنية تطل علي البحر: *يوجد بها مارينا لليخت *المساحة :21,603 قدم مربع *الرقم المرجعى:RL984.
القسم: 

اتصل

29/7/2024
صورة الاعلان: امتلك الان قطعة ارض سكنية مميزة موقعا وسعرا ومساحة - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان قطعة ارض سكنية مميزة موقعا وسعرا ومساحة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

قطعة ارض سكنية بمساحة13,875قدم مربع.رقم مرجعي:RL984893 تمتاز هذه القطعة بموقع استراتيجي مثالي،مما يج.
القسم: 

اتصل

29/7/2024
صورة الاعلان: تملك الان قطعة ارض سكني تجاري مميزة سعرا ومساحة - في أبو ظبي الإمارات

تملك الان قطعة ارض سكني تجاري مميزة سعرا ومساحة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

-قطعة ارض سكنية تجارية.-مساحة:31,333 قدم مربع. -هل تريد قطعة ارض للاستثمار ؟. -هل تريد قطعة ارض لبن.
القسم: 

اتصل

29/7/2024
صورة الاعلان: مجمع فيلتين |حمام سباحة | مطبخ خارجي|موقع مميز - في أبو ظبي الإمارات

مجمع فيلتين |حمام سباحة | مطبخ خارجي|موقع مميز

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

مجمع فلتين بموقع مميز *الفيلا الاولى مكونة من:5غرف نوم ماستر-مجلس-غرفة طعام-صاله-غرفة خادمه مع حمام .
القسم: 

اتصل

29/7/2024
صورة الاعلان: للبيع أرض سكنية مميزة !بمساحة : 19800 قدم مربع - في أبو ظبي الإمارات

للبيع أرض سكنية مميزة !بمساحة : 19800 قدم مربع

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

-أرض سكنية بالبطين -تبلغ مساحة هذه الأرض :19,800 قدم مربع -الرقم المرجعي:RL964464 شركة فاين هوم الع.
القسم: 

اتصل

26/7/2024
صورة الاعلان: افضل استثمار تملك ارض سكنية بموقع مميز ومساحة جيدة - في أبو ظبي الإمارات

افضل استثمار تملك ارض سكنية بموقع مميز ومساحة جيدة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

-أرض سكنية تبلغ مساحتها 15,000 قدم مربع -سواء كنت تبحث عن قطعة ارض لبناء منزلك او للاستثمار الامن فق.
القسم: 

اتصل

26/7/2024
صورة الاعلان: تملك الان قطعة ارض تجارية موقع مميز في مدينة زايد - في أبو ظبي الإمارات

تملك الان قطعة ارض تجارية موقع مميز في مدينة زايد

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*فرصة استثمارية لتملك قطعة ارض تجارية: - تقع قطعة الارض هذه في مدينة زايد - استثمر للمستقبل ! لا .
القسم: 

اتصل

26/7/2024
صورة الاعلان: تملك الان ارض سكنية موقع مميز سعر مناسب فى مدينة زايد - في أبو ظبي الإمارات

تملك الان ارض سكنية موقع مميز سعر مناسب فى مدينة زايد

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*ارض سكنية فى مدينة زايد: *المساحه: 32,512.58 قدم مربع *الرقم المرجعى: RL982138 لمزيد من المعلوما.
القسم: 

اتصل

26/7/2024
صورة الاعلان: امتلك الان قطعة ارض سكنية مميزة موقعا وسعرا ومساحة فى الشامخه - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان قطعة ارض سكنية مميزة موقعا وسعرا ومساحة فى الشامخه

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*أرض سكنية متاحة للبيع في منطقة الريمان1: *فيلا تتكون من طابق أرضي بالإضافة إلى طابقين: - مما يوفر.
القسم: 

اتصل

26/7/2024
صورة الاعلان: امتلك الان قطعة ارض سكنية مميزة موقعا وسعرا ومساحة - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان قطعة ارض سكنية مميزة موقعا وسعرا ومساحة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

-قطعة ارض سكنية تقع في مدينة محمد بن زايد، مما يجعلها فرصة استثمارية لا تقدر بثمن. -تمتاز هذه القطعة.
القسم: 

اتصل

23/7/2024
صورة الاعلان: تملك الان قطعة ارض سكني تجاري مميزة سعرا ومساحة - في أبو ظبي الإمارات

تملك الان قطعة ارض سكني تجاري مميزة سعرا ومساحة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

-قطعة ارض سكنية تجارية -هل تريد قطعة ارض للاستثمار -هل تريد قطعة ارض لبناء فيلتك الخاصة -هل تريد إ.
القسم: 

اتصل

23/7/2024
صورة الاعلان: أمتلك الان قطعة ارض سكنية بموقع مميز - في أبو ظبي الإمارات

أمتلك الان قطعة ارض سكنية بموقع مميز

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

-قطعة ارض سكنية -للباحثين عن افضل استثمار -وايضا للباحثين عن بناء منزلهم -امتلك الان قطعة الارض السك.
القسم: 

اتصل

23/7/2024
صورة الاعلان: اغتنم الفرصة ! الآن قطعة ارض تجارية في مدينة زايد - في أبو ظبي الإمارات

اغتنم الفرصة ! الآن قطعة ارض تجارية في مدينة زايد

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

فرصة استثمارية لتملك قطعة ارض تجارية ! تقع قطعة الارض هذه في مدينة زايد تبلغ مساحة 34,353 قدم مربع .
القسم: 

اتصل

22/7/2024
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
الأكثر
إرسالا
الأكثر
مشاهدة
أحدث
الإعلانات