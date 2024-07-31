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أمتلك الان قطعة ارض سكنية بموقع مميز فى مدينه زايد
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|*قطعة ارض سكنية: - للباحثين عن افضل استثمار - وايضا للباحثين عن بناء منزلهم - امتلك الان قطعة الارض السكنية هذه - انتهز الفرصة *مساحة الارض : 11,624 قدم مربع *الرقم المرجعى: RL985337 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير: 279684 رخصة التسجيل العقاري: 53733 اسم الشركة: شركة فاين هوم العقارية ذ.م.م رقم الرخصة التجارية : CN-1149643 رقم رخصة (RERA): 202401101466
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة فاين هوم العقاريه
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|مدينة زايد- مدينة زايد
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|31/7/2024
|رقم الإعلان:
|2279559
*أرض تجارية: - هذه الارض عليها تصريح بناء بناية - ارتفاع البناية : 35 متر مربع - ارتفاع البوديوم .
31/7/2024
*قطعةارض سكنية علي زاوية وشارعين: - تقع هذه القطعة في مدينة محمد بن زايد، مما يجعلها فرصة استثماري.
31/7/2024
*قطعة ارض سكنية: - تقع هذه القطعة في مدينة محمد بن زايد، مما يجعلها فرصة استثمارية لا تقدر بثمن. - .
31/7/2024
*ارض سكنية تطل علي البحر: - يوجد بها مارينا لليخت *المساحة :21,603 قدم مربع *الرقم المرجعى: RL98.
31/7/2024
*قطعة ارض سكنية: - تقع هذه القطعة في مدينة محمد بن زايد، مما يجعلها فرصة استثمارية لا تقدر بثمن. - .
31/7/2024
*قطعة ارض سكنية تجارية: - هل تريد قطعة ارض للاستثمار؟ - هل تريد قطعة ارض لبناء فيلتك الخاصة؟ - هل.
31/7/2024
*قطعةارض سكنية: تقع هذه القطعة في مدينة محمد بن زايد،مما يجعلها فرصة استثماريةلا تقدر بثمن، تمتاز هذ.
30/7/2024
-قطعة ارض سكنية -للباحثين عن افضل استثمار -وايضا للباحثين عن بناء منزلهم -انتهز الفرصة و امتلك ال.
30/7/2024
*ارض تجارية في مدينة زايد ابوظبي تقع في منطقة حيوية ومزدهرة، مع سهولة الوصول إلى الطرق الرئيسية. -م.
30/7/2024
*قطعة ارض سكنية: - تقع هذه القطعة في مدينة محمد بن زايد، مما يجعلها فرصة استثمارية لا تقدر بثمن. -.
29/7/2024
*ارض سكنية تطل علي البحر: *يوجد بها مارينا لليخت *المساحة :21,603 قدم مربع *الرقم المرجعى:RL984.
29/7/2024
قطعة ارض سكنية بمساحة13,875قدم مربع.رقم مرجعي:RL984893 تمتاز هذه القطعة بموقع استراتيجي مثالي،مما يج.
29/7/2024
-قطعة ارض سكنية تجارية.-مساحة:31,333 قدم مربع. -هل تريد قطعة ارض للاستثمار ؟. -هل تريد قطعة ارض لبن.
29/7/2024
مجمع فلتين بموقع مميز *الفيلا الاولى مكونة من:5غرف نوم ماستر-مجلس-غرفة طعام-صاله-غرفة خادمه مع حمام .
29/7/2024
-أرض سكنية بالبطين -تبلغ مساحة هذه الأرض :19,800 قدم مربع -الرقم المرجعي:RL964464 شركة فاين هوم الع.
26/7/2024
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