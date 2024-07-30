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أمتلك الان فيلا7غرف| طابقين |حديقة
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|فيلا فاخرة بمساحة22,500 قدم مربع،رقم مرجعي:VH985373،تضم طابق أرضي مع 6غرف رئيسية،مطبخ استعدادي وقاعة كبيرة.الطابق الأول يضم غرفة رئيسية،صالة رجالية مع غرفة طعام،مجلس نسائي مع غرفة طعام،قاعة كبيرة ومطبخ.تشمل الفيلا أيضًا حديقة كبيرة،ملحق خارجي،غرفة سائق،ومطبخ خارجي. فاين هوم العقارية ذ.م.م. لمزيد من المعلومات،تواصلوا مع السيد/سمير على الرقم:0503070042.رقم الرخصة للسيد سمير:279684.رخصة التسجيل العقاري:53733.شركة فاين هوم العقارية ذ.م.م،رخصة تجارية:CN-1149643،رخصة(RERA):202401101466.
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة فاين هوم العقارية
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|مدينة محمد بن زايد- مدينة محمد بن زايد
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|30/7/2024
|رقم الإعلان:
|2279415
مجمع فلل يتكون من 5 فلل محاطين بسور واحد كل فيلا تتكون من: *الطابق ألارضي:-مجلس مع حمام ضيوف-صالة-.
30/7/2024
*مجمع فلل مكون من 2 فيلا بنطقه هضبه الزعفرانه: *كل فيلا تتكون من: -5 غرف نوم(غرفتين منهم ماستر) -مجل.
30/7/2024
* تحتوي كل فيلا على 4 شقق -العدد الكلي (12) شقه مقسمه كالاتي: -عدد 8 شقق تحتوي علي 3 غرف -عدد 4 شقق .
30/7/2024
*مجمع 4 فلل في مدينة خليفة: *كل فيلا مكونة: *الطابق الأرضي: -2 استوديو -2 شقة بغرفة نوم *الطابق الا.
30/7/2024
مجمع مكون من فيلتين منفصلتين: *الفيلا الأولى:-6 غرف نوم-مجلس خارجي-صالة-غرفة طعام -مطبخ+ستور-غرفة .
30/7/2024
*تحتوي الفيلا: -7 غرق نوم -صالتين -غرفة طعام -مجلس راقي *الرووف: -غرفة خادمة -غرفة غسيل *ملاحق خار.
30/7/2024
*الفيلا مكونة من : *الطابق الارضي: - غرفة معيشة / صالة طعام - غرفة خادمة - غرفة غسيل - مطبخ - حمام.
30/7/2024
تتكون الفيلا من: -5 غرف -5 حمامات -غرفة خادمة -مطبخ جاهز -شرفة/بلكونة -غرفة غسيل -مسبح خاص -حديقة .
30/7/2024
*فيلا تتكون من: -اربع شقق موثقه *كل شقه تتكون من : - 3 غرف نوم - صاله *عدد 1 شقه تتكون من: - غر.
30/7/2024
فيلا بمدينة خليفة اول ساكن مكونه من: -6 غرف ماستر -مجلس رجال بمدخل منفصل -مجلس حريمي -صالات واسعه -.
30/7/2024
فيلا مكونة من: *الطابق الارضي:-مجلس-غرفة ضيوف-مطبخ-غرفة غسيل وكي-غرفة خادمة *الطابق الاول:-غرفتين ما.
30/7/2024
انقل الان لبيتك بحديقة كبيرة وموقع مميز التاونهاوس يحتوي علي :- - 4 غرف نوم ماستر - غرفه معيشه / .
30/7/2024
*تتكون الفيلا من: *طابق ارضي: - مطبخ - مجلس رجال - غرفه ضيوف - غرفه خادمه - غرفه غسيل - صاله عائل.
30/7/2024
الفيلا تتكون من: -4 غرف نوم -مجلسين -مطبخ -غرفة طعام -مخزن -غرفة خادمة -غرفة ألعاب للأطفال -4 حماما.
30/7/2024
تتكون الفيلا من : طابق ارضي:مجلس-غرفة نوم ضيوف-صالة-مطبخ مجهز-غرفة خادمة-غرفة غسيل طابق اول:4غرف نو.
30/7/2024
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