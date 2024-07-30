أمتلك الان فيلا7غرف| طابقين |حديقة

فيلا فاخرة بمساحة22,500 قدم مربع،رقم مرجعي:VH985373،تضم طابق أرضي مع 6غرف رئيسية،مطبخ استعدادي وقاعة كبيرة.الطابق الأول يضم غرفة رئيسية،صالة رجالية مع غرفة طعام،مجلس نسائي مع غرفة طعام،قاعة كبيرة ومطبخ.تشمل الفيلا أيضًا حديقة كبيرة،ملحق خارجي،غرفة سائق،ومطبخ خارجي. فاين هوم العقارية ذ.م.م. لمزيد من المعلومات،تواصلوا مع السيد/سمير على الرقم:0503070042.رقم الرخصة للسيد سمير:279684.رخصة التسجيل العقاري:53733.شركة فاين هوم العقارية ذ.م.م،رخصة تجارية:CN-1149643،رخصة(RERA):202401101466.