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أمتلك الان فيلا7غرف| طابقين |حديقة
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|*تتكون الفيلا: *طابق ارضي: -6 غرف رئيسية -مطبخ استعدادي -قاعة كبيرة *طابق أول: -غرفة رئيسيةواحدة -مجلس رجالي مع غرفة طعام -مجلس نسائي مع غرفة طعام -قاعة كبيرة -مطبخ -حديقة كبيرة -ملحق خارجي -غرفة سائق -مطبخ خارجي -المساحة: 22,500 قدم مربع -الرقم المرجعي: VH985373 شركة فاين هوم العقاريةذ.م.م لتواصل مع السيد سمير: 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير: 54404 رخصةالتسجيل العقاري : 53733 رقم الترخيص التجاري: CN-1149643 رقم ترخيص الهيئة العقارية(RERA): 202401101466
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة فاين هوم العقارية
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|مدينة محمد بن زايد- مدينة محمد بن زايد
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|16/7/2024
|رقم الإعلان:
|2277354
مجمع ثلاث فلل فاخرة: كل فيلا مكونة من(طابق أرضي، طابق أول، ورووف) *الطابق الأرضي:-غرفة معيشة-غرفة .
16/7/2024
*فيلا تجارية أسثمارية مكونة من: 2 طابق مقسمين الي:اربعه شقق *مميزات الفيلا:صيانه بالكامل للفيلا-مكيف.
16/7/2024
*بيت شعبي يتكون: -4 غرف -مجلسين -حمامات -مطبخين -غرفة خدامه -غرفة حارس -المساحة: 18,000 قدم مربع -ال.
16/7/2024
*بيت شعبي يتكون: -4 غرف -مجلسين -حمامات -مطبخين -غرفة خدامه -غرفة حارس -المساحة: 18,000 قدم مربع -ال.
16/7/2024
فيلا بالريف عبارة عن:4غرف-4حمامات-مطبخ-مجلس-صاله-حديقة-حوش-مدخل خاص بالحوش *المساحة:1,937 قدم مربع،ر.
16/7/2024
فيلا بالريف عبارة عن:4غرف-4حمامات-مطبخ-مجلس-صاله-حديقة-حوش-مدخل خاص بالحوش *المساحة:1,937 قدم مربع،ر.
16/7/2024
*مجمع فلتين بموقع مميز: *الفيلا الاولى: - خمس غرف نوم - مجلس - غرفة طعام - صاله كبيره - غرفة خاد.
16/7/2024
الفيلا مكونة من: طابق ارضي:غرفة معيشة/صالة طعام-غرفة خادمة-غرفة غسيل-مطبخ -حمام-حوش-حديقة -جراج طاب.
16/7/2024
*مجمع 6 فلل كل فيلا مكونة من: - طابق ارضي - طابق اول - طابق ثاني - ملاحق خارجية *طابق أرضي: - .
16/7/2024
تتكون الفيلا من: *الطابق الارضي:-مجلس-غرفة نوم ضيوف-صالة-مطبخ+مخزن-غرفة خادمة/غسيل *الطابق الاول:-4.
16/7/2024
الفيلا مكونة من: طابق ارضي:غرفة معيشة/صالة طعام-غرفة خادمة-غرفة غسيل-مطبخ-حمام-حوش-حديقة-جراج طابق .
16/7/2024
*مجمع 4 فلل : *الفيلا الرئيسية : *طابق ارضي: - غرفة نوم ماستر - مجلسين - غرفة الطعام - صالة جلوس.
16/7/2024
*تتكون الفيلا: *الطابق الارضي: -صاله كبيره للضيوف مع حمام كبير خاص -غرفة للخدامات مع حمام خاص فيها س.
16/7/2024
فيلا تتكون من:اربع شقق موثقه -كل شقه تتكون من:3غرف نوم-صاله عدد 1شقه تتكون من:غرفه-صاله -مساحه الا.
16/7/2024
تتكون الفيلا من: *الطابق الارضي:-مجلس-غرفة نوم ضيوف-صالة-مطبخ+مخزن-غرفة خادمة/غسيل *الطابق الاول:-4.
16/7/2024
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