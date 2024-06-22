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أفضل نظام كول سنتر للشركات
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|نظام كول سنتر لتحسين خدمة العملاء من أون لاين تك ارتقِ بخدمة العملاء في شركتك مع نظام الكول سنتر المتطور من أون لاين تك نوفر لك حلولاً مخصصة لتحسين التواصل مع العملاء وزيادة رضاهم مميزات نظام الكول سنتر من أون لاين تك: - إدارة مكالمات فعالة: توزيع وتنظيم المكالمات - تقارير مفصلة: متابعة أداء فريق خدمة العملاء. - تحسين تجربة العملاء: سرعة الاستجابة وحل المشكلات بكفاءة. 📞 اتصل بنا الآن للحصول على استشارة مجانية وعرض أسعار مميز #نظام_كول_سنتر #أون_لاين_تك #خدمة_العملاء #إدارة_المكالمات #تحسين_
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|تركيب كاميرات مراقبة - تركيب وتصميم شبكات Network - افضل اجهزة البصمة - سنترال داخلي للشركات والفيلات باناسونيك
|التليفون:
|01026009733
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|العنوان:
|102 برج المروة من شارع 27 النزهه 2 جسر السويس- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/6/2024
|رقم الإعلان:
|2274347
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