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أفضل نظام كول سنتر- شركة أون لاين تك

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: أفضل نظام كول سنتر- شركة أون لاين تك - في القاهرة مصر

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اكتشف أفضل نظام كول سنتر من أون لاين تك! مع نظام الكول سنتر المتطور من أون لاين تك يمكنك تحسين خدمة العملاء وزيادة كفاءة فريقك. نقدم لك حلاً متكاملاً لإدارة المكالمات بفعالية وسرعة مما يعزز تجربة العملاء ويساعد في تحقيق أهدافك التجارية فريقنا المتخصص يضمن لك تركيبًا سلسًا ودعمًا فنيًا مستمرًا لضمان أفضل أداء لا تفوت الفرصة اتصل بنا الآن للحصول على استشارة مجانية وعرض أسعار مميز #كول_سنتر #أون_لاين_تك #خدمة_العملاء #إدارة_المكالمات #كفاءة_العمل #تحسين_التجربة متوافر في شركة #اون_لاين_تك #On_Lin
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: اون لاين تك
التليفون: 01026009733

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 102 برج المروة من شارع 27 النزهه 2 جسر السويس- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 جنيه
تاريخ الإعلان: 12/6/2024
رقم الإعلان: 2273382

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: تركيب سنترالات داخلية بجودة عالية - في القاهرة مصر

تركيب سنترالات داخلية بجودة عالية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

عزز كفاءة اتصالات شركتك مع خدمات تركيب السنترالات الداخلية من شركة أون لاين تك نوفر لك حلول سنترالات.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

27/5/2024
صورة الاعلان: سنترال Pabx - 308 حل اتصالات متكامل من أون لاين تك - في القاهرة مصر

سنترال Pabx - 308 حل اتصالات متكامل من أون لاين تك

(للبيع)

- في القاهرة مصر

حلول اتصالات متميزة مع سنترال داخلي PABX - 308 من أون لاين تك 💡 هل تبحث عن وسيلة فعالة لتحس.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

22/5/2024
صورة الاعلان: تركيب السنترالات الداخلية بسهولة وكفاءة - في القاهرة مصر

تركيب السنترالات الداخلية بسهولة وكفاءة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

احصل على أفضل تجربة أمان واتصال مع أجهزة الانتركم المرئي والصوتي تقدم لك أون لاين تك أحدث تقنيات الا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

18/5/2024
صورة الاعلان: السنترالات الداخلية الذكية لتلبية احتياجات الشركات - في القاهرة مصر

السنترالات الداخلية الذكية لتلبية احتياجات الشركات

(للبيع)

- في القاهرة مصر

تعتبر السنترالات الداخلية من أون لاين تك الحل الأمثل لتنظيم عمليات الاتصالات داخل شركتك بكفاءة عالي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

13/5/2024
صورة الاعلان: تركيب السنترالات الداخلية بأفضل جودة - في القاهرة مصر

تركيب السنترالات الداخلية بأفضل جودة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

احصل على تجربة اتصالات داخلية سلسة وفعالة مع تركيب السنترالات الداخلية من أون لاين تك! نقدم حلولاً.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

29/4/2024
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