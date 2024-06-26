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أفضل عرض 8 كاميرات مراقبة هيك فيجن
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|أفضل عرض 8 كاميرات مراقبة هيك فيجن من أون لاين تك احصل على الأمان الكامل لمنزلك أو عملك مع عرض 8 كاميرات مراقبة هيك فيجن المتطورة من أون لاين تك نقدم لك جودة صورة عالية وتقنية متقدمة لمراقبة فعالة على مدار الساعة. مميزات العرض 🎥🔒 - جودة صورة فائقة: دقة عالية لرؤية واضحة. - مراقبة على مدار الساعة: أمان مستمر ليلاً ونهاراً. - تركيب احترافي: فريق متخصص لضمان أفضل أداء. 📞 اتصل بنا الآن للحصول على استشارة مجانية وعرض أسعار مميز: #كاميرات_مراقبة #هيك_فيجن #أون_لاين_تك #جودة_الصورة #أمان_مستمر #
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اون لاين تك
|التليفون:
|01026009733
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|العنوان:
|102 برج المروة من شارع 27 النزهه 2 جسر السويس- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|26/6/2024
|رقم الإعلان:
|2274715
أفضل سعر لتليفون EL-ADL.TEC:555C من أون لاين تك احصل على تليفون العدل تك موديل EL-ADL.TEC:555C بأفضل.
26/6/2024
تركيب كاميرات المراقبة مع أون لاين تك لأمانك وراحة بالك تقدم لك أون لاين تك خدمات تركيب كاميرات الم.
22/6/2024
أون لاين تك خبراء في تصميم الشبكات الداخلية لتلبية احتياجاتك بأعلى كفاءة! هل تبحث عن فريق متخصص لتصم.
8/6/2024
تأمين شامل لمنزلك ومصنعك مع أنظمة المراقبة المتطورة من أون لاين تك هل تبحث عن حل متكامل لحماية منزلك.
8/6/2024
ارتقِ بإدارة وقت موظفيك مع أجهزة بصمة الحضور والانصراف من أون لاين تك تضمن لك أجهزة البصمة من أون لا.
8/6/2024
جهاز البصمة ZK K14 PRO من أون لاين تك احصل على أفضل جهاز بصمة للأمان وكفاءة إدارة الحضور من أون لاين.
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1/6/2024
عرض مميز من أون لاين تك لتركيب ✨ جهاز ZK-MB20 المتطور هل تبحث ✨ عن جهاز متكامل لإدارة .
28/5/2024
عرض مميز من أون لاين تك لتركيب 6 كاميرات مراقبة احصل على أمان كامل لمنزلك أو مكتبك مع عرضنا الحصري .
28/5/2024
احصل على أفضل خدمات تركيب أجهزة الإنتركم مع شركة أون لاين تك نوفر لك أجهزة إنتركم متطورة تضمن لك ا.
27/5/2024
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25/5/2024
عزز أمان منزلك أو مكتبك مع أجهزة الانتركم من أون لاين تك تواصل بسهولة مع الزوار وراقب المداخل براحة .
20/5/2024
بفخر نعلن أن أمانك هو أولويتنا الرئيسية في كاميرات أون لاين تك مع تقنيات الكاميرات الذكية لدينا يمكن.
18/5/2024
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14/5/2024
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14/5/2024
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