أفضل شركة لعمل تطبيقات في السعودية – شركة برمجة تطبيقات - شركة تك سوفت

(للبيع)
|لماذا شركة تك سوفت من افضل شركات البرمجه والموبايل ابلكيشن و أفضل شركة لعمل تطبيقات في السعوديه •شركة تك سوفت رائده في مجال الموبايل ابلكيشن ولديها خبره عريقه منذ عام ٢٠٠٧ وقدمت العديد من التطبيقات في مختلف المجالات في دول كثيرة و من أفضل شركات برمجة تطبيقات في السعوديه •أشرفت شركة تك سوفت علي اكتر من 1000 موقع واكتر من 300 تطبيق موبايل لذلك هي أفضل شركة برمجة تطبيقات في السعوديه -للاستفسار من داخل مصر اتصل بنا على 01277773580 -أو من خارج مصر على 00201277773580
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|تك سوفت للحلول الذكية
|التليفون:
|00201277773580
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|العنوان:
|6 اكتوبر - الجيزة- 6 اكتوبر
طرابلس - ليبيا
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|19/8/2024
|رقم الإعلان:
|2282957
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