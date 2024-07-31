أفضل شركة لعمل تطبيقات في السعودية – شركة برمجة تطبيقات - شركة تك سوفت

(للبيع)
|لماذا شركة تك سوفت من افضل شركات البرمجه والموبايل ابلكيشن و أفضل شركة لعمل تطبيقات في السعوديه •شركة تك سوفت رائده في مجال الموبايل ابلكيشن ولديها خبره عريقه منذ عام ٢٠٠٧ وقدمت العديد من التطبيقات في مختلف المجالات في دول كثيرة و من أفضل شركات برمجة تطبيقات في السعوديه •أشرفت شركة تك سوفت علي اكتر من 1000 موقع واكتر من 300 تطبيق موبايل لذلك هي أفضل شركة برمجة تطبيقات في السعوديه للتواصل عن طريق الموقع الالكتروني / -أو من خارج مصر على 00201277773580
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|تك سوفت للحلول الذكية
|التليفون:
|00201277773580
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|العنوان:
|6 اكتوبر - الجيزة- 6 اكتوبر
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|14/8/2024
|رقم الإعلان:
|2282010
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