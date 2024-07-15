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أفضل أنظمة ساوند سيستم للمنزل
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|أفضل أنظمة ساوند سيستم للمنزل من أون لاين تك استمتع بتجربة صوتية لا مثيل لها في منزلك مع أنظمة الساوند سيستم المتطورة من أون لاين تك جودة صوت عالية تصميم أنيق، وتكنولوجيا متقدمة لجعل كل لحظة موسيقية مميزة حول منزلك إلى مسرح صوتي حقيقي مع أون لاين تك! 🎶🏠 #ساوند_سيستم #أون_لاين_تك #تجربة_صوتية #جودة_عالية #تكنولوجيا_متقدمة متوافر في شركة #اون_لاين_تك #On_Line_Tech ولمعرفة كافة عروضنا وخدماتنا زوروا موقعنا Call us now: 01026009733 - 01111306275 - 01019717419 Email: [email protected] W
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اون لاين تك
|التليفون:
|01026009733
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|العنوان:
|102 برج المروة من شارع 27 النزهه 2 جسر السويس- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|15/7/2024
|رقم الإعلان:
|2277167
سماعات سقف ساقط ماركة TOA اليابانية بالمواصفات الاتية سماعات سقف ساقط السماعه تشتغل في 100 فولت ( 6 .
15/7/2024
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11/7/2024
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24/6/2024
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5/6/2024
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