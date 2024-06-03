أفضل أنتركم أورميت بأكثر من 40 خط من أون لاين تك

(للبيع)
|احصل على نظام إنتركم أورميت متعدد الخطوط من أون لاين تك! تقدم لك أون لاين تك نظام إنتركم أورميت الإيطالي المتطور الذي يضمن لك اتصالات داخلية عالية الجودة وسهولة في إدارة الزوار يتميز هذا النظام بإمكانية دعمه لعدة خطوط مما يجعله مثاليًا للمنازل الكبيرة والمباني التجارية بفضل تصميمه الأنيق وتقنياته المتقدمة يوفر لك إنتركم أورميت تجربة استخدام مريحة وأمانًا فائقًا سواء كنت بحاجة إلى إنتركم صوتي أو مرئي فإن نظام أورميت يلبي جميع احتياجاتك فريقنا المتخصص يضمن لك تركيبًا احترافيًا ودعمًا فنيًا مس
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اون لاين تك
|التليفون:
|01026009733
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|العنوان:
|102 برج المروة من شارع 27 النزهه 2 جسر السويس- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|13/6/2024
|رقم الإعلان:
|2273550
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه