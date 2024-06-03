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أفضل أنتركم أورميت بأكثر من 40 خط من أون لاين تك

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: أفضل أنتركم أورميت بأكثر من 40 خط من أون لاين تك - في القاهرة مصر

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احصل على نظام إنتركم أورميت متعدد الخطوط من أون لاين تك! تقدم لك أون لاين تك نظام إنتركم أورميت الإيطالي المتطور الذي يضمن لك اتصالات داخلية عالية الجودة وسهولة في إدارة الزوار يتميز هذا النظام بإمكانية دعمه لعدة خطوط مما يجعله مثاليًا للمنازل الكبيرة والمباني التجارية بفضل تصميمه الأنيق وتقنياته المتقدمة يوفر لك إنتركم أورميت تجربة استخدام مريحة وأمانًا فائقًا سواء كنت بحاجة إلى إنتركم صوتي أو مرئي فإن نظام أورميت يلبي جميع احتياجاتك فريقنا المتخصص يضمن لك تركيبًا احترافيًا ودعمًا فنيًا مس
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: اون لاين تك
التليفون: 01026009733

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 102 برج المروة من شارع 27 النزهه 2 جسر السويس- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 جنيه
تاريخ الإعلان: 13/6/2024
رقم الإعلان: 2273550

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صورة الاعلان: أمان منزلك مع الأنتركم المرئي والصوتي - في القاهرة مصر

أمان منزلك مع الأنتركم المرئي والصوتي

(للبيع)

- في القاهرة مصر

احصل على أمان وراحة مع الأنتركم المنزلي المرئي والصوتي من أون لاين تك تقدم لك أون لاين تك حلولًا متق.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

3/6/2024
صورة الاعلان: إنتركم Urmet الإيطالي بـ40 خطً - في القاهرة مصر

إنتركم Urmet الإيطالي بـ40 خطً

(للبيع)

- في القاهرة مصر

اكتشف الراحة والأمان مع إنتركم أورميت Urmet الإيطالي 40 خط من أون لاين تك 🇮🇹 أورميت .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

22/5/2024
صورة الاعلان: تركيب الانتركم المرئي والصوتي مع أون لاين تك - في القاهرة مصر

تركيب الانتركم المرئي والصوتي مع أون لاين تك

(للبيع)

- في القاهرة مصر

احصل على أفضل تجربة أمان واتصال مع أجهزة الانتركم المرئي والصوتي تقدم لك أون لاين تك أحدث تقنيات الا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

18/5/2024
صورة الاعلان: أجهزة الأنتركم الذكية من أون لاين تك - في القاهرة مصر

أجهزة الأنتركم الذكية من أون لاين تك

(للبيع)

- في القاهرة مصر

احصل على أمن وراحة بالكامل في منزلك أو مكتبك مع أجهزة الأنتركم الذكية من أون لاين تك توفر لك تقنيتنا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

13/5/2024
صورة الاعلان: أنظمة إنتركم متطورة من أون لاين تك - في القاهرة مصر

أنظمة إنتركم متطورة من أون لاين تك

(للبيع)

- في القاهرة مصر

احمِ ممتلكاتك وتواصل بسهولة مع أنظمة الإنتركم من شركة أون لاين تك نقدم لك أحدث الحلول في أنظمة الإن.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

28/4/2024
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