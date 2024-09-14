آخر الأخبار سيارات الأسرة والطفل أخبار العالم أخبار الرياضة أخبار السيارات أخبار المال أخبار المسلمين أخبار التعليم أخبار التقنية أخبار الموبايل أخبار منوعة مقالات أجمل الصور كاريكاتير فيديوهات إعلانات مبوبة دليل المواقع دليل الشركات
أضف إعلانك مجاناً

أفضل أماكن سياحية في مرسى علم

(فرص)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (القاهرة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: أفضل أماكن سياحية في مرسى علم - في القاهرة مصر

إضغط على الصورة لتكبيرها

السياحة فى مرسي علم مرسى علم إحدى المناطق السياحية المطلة على البحر الأحمر، حيث الشواطئ والمحميات الطبيعية الخلابة . إليكم قائمة بأفضل الأماكن السياحية في مرسى علم. مرسى علم من الأماكن السياحية المصرية الجذابة التي تقع في الساحل الغربي للبحر الأحمر، ولذلك تتمتع بالشواطئ الخلابة والمحميات الطبيعية وتحتوي على أفضل الفنادق والمنتجعات ذات الخدمة الفندقية المميزة. وبالتالي فضلا على وجود المطار الدولي الذي أقيم في عام 2011 والذي يجعلك تذهب إلي مرسى علم بسهولة،
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: تورست باص
التليفون: 01011322557

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 12 ش الحجاز مصر الجديدة- مصر الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 13/9/2024
رقم الإعلان: 2294956

اعلانات جديدة

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: توريد وتركيب الكومباكت hpl فى جميع المحافظات

توريد وتركيب الكومباكت hpl فى جميع المحافظات

(للبيع)

قواطيع وفواصل حمامات كومباكت HPL وكوريان رخام صناعى ( شركة جرين هاوس- م/ كمال نادر) أكبر الشركات فى .
العنوان:

القاهرة - مصر

-1 جنيه

14/9/2024
صورة الاعلان: كاميرات مراقبة لحماية المنازل

كاميرات مراقبة لحماية المنازل

(للبيع)

استخدامات كاميرات المراقبة الخارجية حماية شاملة على مدار الساعة تعد كاميرات المراقبة الخارجية حلاً.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

14/9/2024
صورة الاعلان: عيادة للإيجار بالقرب من محطة مترو سانت تريزا القاهرة

عيادة للإيجار بالقرب من محطة مترو سانت تريزا القاهرة

(للإيجار)

عيادة للطب البشرى أو لطب أسنان أو لمعمل تحاليل أو لعلاج طبيعي وليس سكنى على الإطلاق للإيجار للإيجار .
العنوان:

القاهرة - مصر

4,000 جنيه

14/9/2024
صورة الاعلان: استأجر هيونداي توسان 2022 – تجربة قيادة فاخرة وأداء قوي في كل رحلة!

استأجر هيونداي توسان 2022 – تجربة قيادة فاخرة وأداء قوي في كل رحلة!

(للإيجار)

استأجر هيونداي توسان 2022 – تجربة قيادة فاخرة وأداء قوي في كل رحلة! إذا كنت تبحث عن سيارة تجمع بين.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

13/9/2024
صورة الاعلان: استأجر كيا سبورتاج 2022 – القوة والتصميم العصري في كل رحلة!

استأجر كيا سبورتاج 2022 – القوة والتصميم العصري في كل رحلة!

(للإيجار)

استأجر كيا سبورتاج 2022 – القوة والتصميم العصري في كل رحلة! هل تبحث عن سيارة تجمع بين الأناقة، الأ.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

13/9/2024
صورة الاعلان: استأجر تويوتا كوستر – سعة 22 فردًا لرحلات لا تُنسى!

استأجر تويوتا كوستر – سعة 22 فردًا لرحلات لا تُنسى!

(للإيجار)

استأجر تويوتا كوستر – سعة 22 فردًا لرحلات لا تُنسى! إذا كنت تبحث عن وسيلة نقل تجمع بين السعة الكبي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

13/9/2024
صورة الاعلان: استأجر ميني باص شيفروليه – راحة وأداء ممتاز لرحلاتك الجماعية!

استأجر ميني باص شيفروليه – راحة وأداء ممتاز لرحلاتك الجماعية!

(للإيجار)

استأجر ميني باص شيفروليه – راحة وأداء ممتاز لرحلاتك الجماعية! هل تبحث عن وسيلة نقل تجمع بين الراحة.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

13/9/2024
صورة الاعلان: شاشة 24 بوصة معاها رسيفر IPTV و حامل حائط

شاشة 24 بوصة معاها رسيفر IPTV و حامل حائط

(للبيع)

الدنيا حظـوظ و لو حظـك حلو هتشتري العـرض ده 🤍 #شاشات_24بوصة أورچينال أصلية - سماعات داخلية .
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

13/9/2024
صورة الاعلان: إيجار ليموزين المطار _ إيجار سيارة كيا سبورتاج الشكل الجديد 2023

إيجار ليموزين المطار _ إيجار سيارة كيا سبورتاج الشكل الجديد 2023

(للإيجار)

سيارة ليموزين للإيجار خدمات ليموزين المطار,اسعار ايجار ليموزين المطار شركة ليموزين بدايه تقدم اقوى .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

13/9/2024
صورة الاعلان: استأجر تويوتا هايس 2022 – الأداء المثالي والفخامة في كل رحلة!

استأجر تويوتا هايس 2022 – الأداء المثالي والفخامة في كل رحلة!

(للإيجار)

استئجار تويوتا هايس: القوة والمرونة لمجموعاتك هل تبحثون عن سيارة تتميز بالقوة والمرونة لتلبية احتي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

11/9/2024
صورة الاعلان: تأجير باص ميتسوبيشي 28 راكب

تأجير باص ميتسوبيشي 28 راكب

(للإيجار)

هل تبحث عن وسيلة نقل مريحة وموثوقة لرحلتك القادمة؟ نقدّم لك باص ميتسوبيشي 28 راكب للإيجار، الخيار ال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

11/9/2024
صورة الاعلان: إيجار سيارة هيونداي اتش وان 7 راكب

إيجار سيارة هيونداي اتش وان 7 راكب

(للإيجار)

•مكيف هواء قوي لتبقى منتعشًا في كل الرحلات. استأجر الآن واستمتع بقيادة سيارة تجمع بين الراحة والأدا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

11/9/2024
صورة الاعلان: شاشة تلفزيون سامسونج 50 بوصة سمارت 4k رسيفر داخلي Samsung 50 cu 7000

شاشة تلفزيون سامسونج 50 بوصة سمارت 4k رسيفر داخلي Samsung 50 cu 7000

(للبيع)

#شاشات_للبيع سامسونج 50 بوصة أورچـينال أصـلي بتاع التوكيل بالسيريال بالضمان - جـديـدة زيـرو بـ قفل ا.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

11/9/2024
صورة الاعلان: سيارة للايجار اقتصادية suv

سيارة للايجار اقتصادية suv

(للإيجار)

SUV بأسعار مخفضة, SUV للإيجار للسفر, SUV للإيجار للمناسبات, SUV للايجار الشهري, SUV للايجار اليومي, .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

11/9/2024
صورة الاعلان: هاتف Panasonic KX-TS880 - كفاءة وجودة عالية

هاتف Panasonic KX-TS880 - كفاءة وجودة عالية

(للبيع)

هاتف Panasonic KX-TS880 كفاءة وجودة عالية احصل على تجربة اتصال مميزة مع هاتف Panasonic KX-TS880 الذي.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

11/9/2024
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™