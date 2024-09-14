أفضل أماكن سياحية في مرسى علم

السياحة فى مرسي علم مرسى علم إحدى المناطق السياحية المطلة على البحر الأحمر، حيث الشواطئ والمحميات الطبيعية الخلابة . إليكم قائمة بأفضل الأماكن السياحية في مرسى علم. مرسى علم من الأماكن السياحية المصرية الجذابة التي تقع في الساحل الغربي للبحر الأحمر، ولذلك تتمتع بالشواطئ الخلابة والمحميات الطبيعية وتحتوي على أفضل الفنادق والمنتجعات ذات الخدمة الفندقية المميزة. وبالتالي فضلا على وجود المطار الدولي الذي أقيم في عام 2011 والذي يجعلك تذهب إلي مرسى علم بسهولة،