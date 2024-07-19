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أحدث تقنيات كاميرات المراقبة
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|نظمة كاميرات مراقبة متكاملة من أون لاين تك احمِ ممتلكاتك وتابع أعمالك بكل ثقة مع أنظمة كاميرات المراقبة المتكاملة من أون لاين تك نقدم لك الحلول المثلى لمراقبة كل زاوية في منزلك أو شركتك بجودة عالية وأداء موثوق. 📷🔒 🔹 صور عالية الدقة 🔹 مراقبة عن بعد عبر الهاتف 🔹 تنبيهات فورية 🔹 تسجيل مستمر وآمن استثمر في الأمان والراحة مع أحدث أنظمة كاميرات المراقبة من أون لاين تك. #كاميرات_مراقبة #أمان #أون_لاين_تك #مراقبة_منزلية #مراقبة_شركات متوافر في شركة #اون_لاين_تك #On_Line_Tech ولمعرفة كافة عر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اون لاين تك
|التليفون:
|01026009733
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|العنوان:
|102 برج المروة من شارع 27 النزهه 2 جسر السويس- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|21/7/2024
|رقم الإعلان:
|2277924
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