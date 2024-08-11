أجهزة تفتيش الجقائب

jpvw شركة رحاب ىالتنمية على توفير أجهزة الكشف عن الشنط والحقائب X RAY من اجل تحقيق أعلى مستويات الأمن والسلامه لعملائها الكرام وتتعدد أنواع أجهزة تفتيش الحقائب بالأشعة السينيه للكشف عما بداخل الحقائب من حيث السعه والمميزات وتتعدد بالطبع أسعار جهاز تفتيش الحقائب يعمل جهاز فحص الحقائب عن طريق الأشعه السينية التى تتخلل الحقيبه فتظهر ما بداخلها على الشاشة التى يتابعها الموظف المسئول