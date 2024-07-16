أجهزة تفتيش الجقائب

باتت مسألة السلامة والأمن مسألة أساسية للعديد من المنشأت والشركات مما يحعلها تبحث عن الوسائل التى تحقق لها ذلك بأعلى كفاءة ويأتي على رأس الأجهزة المخصصة لمسالة الامن والكشف عن المواد الخطرة جهاز كشف الحقائب والأمتعة X RAY والذي يقوم بالكشف عن الحقائب والامتعة بالأشعة السينية يتميز جهاو كشف الحقائب والأمتعه بوجود أكثر من موديل بمقاسات متفاوتة وفقا لطبيعة المكان جهاز كشف الحقائب والأمتعة بالأشعة السينية سهل الأساخدام ويقوم بعمل انذار ضوئي وصوتي عند وجود اية مواد خطرة