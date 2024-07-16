أضف إعلانك مجاناً
أجهزة تفتيش الجقائب
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
| باتت مسألة السلامة والأمن مسألة أساسية للعديد من المنشأت والشركات مما يحعلها تبحث عن الوسائل التى تحقق لها ذلك بأعلى كفاءة ويأتي على رأس الأجهزة المخصصة لمسالة الامن والكشف عن المواد الخطرة جهاز كشف الحقائب والأمتعة X RAY والذي يقوم بالكشف عن الحقائب والامتعة بالأشعة السينية يتميز جهاو كشف الحقائب والأمتعه بوجود أكثر من موديل بمقاسات متفاوتة وفقا لطبيعة المكان جهاز كشف الحقائب والأمتعة بالأشعة السينية سهل الأساخدام ويقوم بعمل انذار ضوئي وصوتي عند وجود اية مواد خطرة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|جمال
|التليفون:
|0558860700
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|olaya- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|16/7/2024
|رقم الإعلان:
|2277384
جهاز امني محكم للتحكم في دخول وخروج السيارات والمركبات للمواقف العامة والخاصة تعمل علي تنظيم المرور .
16/7/2024
شركه أجواء نظام ترتيب الصفوف والطابور وترتيب العملاء تواصل معنا ونحن في خدمتكم نظام ترتيب الصفوف وا.
15/7/2024
بوابة مرور الافراد الترنستيل المقدمة من شركة طيف الالماس التجارية التي لاغني عنها في الاماكن المختلف.
15/7/2024
نظام انتظار العملاء 0595688150 يعتبر نظام انتظار العملاء الرقمى من أحدث الطرق المتتطورة والعلمية لتر.
12/7/2024
طابعة كروت بلاستيكية Smart 31 &amp;ndash; smart 51 ذات وجه واحد _ ووجهين أبيض وأسود وألوان 2.
11/7/2024
بوابة تفتيش الحقائب> أمان وسرعة في نقطة التفتيش الخاصة بك! تواجه الكثير من الناس ازدحامًا وتأخيرًا.
10/7/2024
لاشك أن شاشات العرض التفاعلية هي بديل تقنى رائع لاجهزة العرض التقليدية شاشات ذات مساحة عرض كبيره وعم.
10/7/2024
تتشرف مؤسسة رحاب التنمية أن تقدم لعملائها الكرام بوابات أفراد الكترونية ترانسايل وكذلك بوابات فلاب ب.
9/7/2024
بوابات مرور الافراد . بوابة دخول وخروج الموظف بوابات مرور الافراد | بوابة دخول وخروج الموظفين | ب.
7/7/2024
تمثل حواجز الطرق المعدنية أداة بسيطه وسهله ورخيصة لتنظيم حركة الأفراد ولحماية المنشأت ولتحديد خطوط س.
7/7/2024
بوابة مرور السيارات المتطورة تعمل بالريموت والكارت ويمكن اضافة جهاز بصمة الوجه حسب الرغبة مكونات بو.
3/7/2024
طابعات الكروت البلاستيكية SMART وكذلك ZEBRA ID CARD Printer طابعه الكروت الشخصية ID والتى أثبتت ك.
2/7/2024
مشاكل كتير بتقابلنا مع الموظفين أو العمال زي التأخير والأذونات الكتير والرقابة الغير كاملة عليهم. ال.
1/7/2024
بوابات دخول وخروج الأفراد أداة هامه لاشك فى ذلك للحفاظ على تدفق سير الأفراد بشكل منظم , كما أنها تعم.
1/7/2024
توفر لدينا شاشات تفاعليه باللمس وبدون شاشات تفاعلية طوليه باحجام 43-50-55-65 انش وشاشات تفاعلية عرضي.
1/7/2024
جميع الحقوق محفوظة لموقع عرب نت 5 2006 - 2023 ©
كافة حقوق النشر محفوظة لأصحابها من المواقع والكتاب والناشرين وشبكة عرب نت فايف غير مسؤولة عن الآراء والتعليقات المعروضة في الموقع إذ تقع كافة المسؤوليات القانونية والأدبية على كاتبها أو/و المصدر الخاص بها.