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أجهزة بصمة للمدارس تتبع الحضور والانصراف
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|تحكم في حضور وانصراف الطلاب بكفاءة مع أجهزة البصمة للمدارس من أون لاين تك توفر لك أجهزة البصمة الذكية تتبعًا دقيقًا للحضور والانصراف مما يسهم في تحسين إدارة الوقت وزيادة الانضباط المدرسي🕒✅ مع تقنيات متطورة يمكنك مراقبة وإدارة حضور الطلاب بسهولة وأمان مما يضمن بيئة تعليمية أكثر تنظيماً وكفاءة 🏫🔐 📚🎒 #أجهزة_بصمة #إدارة_المدارس #حضور_وانصراف #أون_لاين_تك متوافر في شركة #اون_لاين_تك #On_Line_Tech ولمعرفة كافة عروضنا وخدماتنا زوروا موقعنا Call us now: 01026009733 - 01111306275 - 0101971741
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اون لاين تك
|التليفون:
|01026009733
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|العنوان:
|102 برج المروة من شارع 27 النزهه 2 جسر السويس- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|26/8/2024
|رقم الإعلان:
|2284072
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