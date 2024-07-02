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أجهزة بصمة لإدارة الوقت والحضور
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|تركيب أجهزة بصمة للمكاتب والمصانع من أون لاين تك احصل على أفضل حلول إدارة الحضور والانصراف لمكتبك أو مصنعك مع أجهزة البصمة المتطورة من أون لاين تك نضمن لك تسجيل دقيق وسهل لحضور الموظفين مما يعزز من كفاءة الإدارة والرقابة. مميزات أجهزة البصمة من أون لاين تك: - تسجيل دقيق للحضور والانصراف: تقارير مفصلة وفورية. - سهولة الاستخدام: واجهة بسيطة ومريحة. - أمان متقدم: حماية بيانات الموظفين من التلاعب. - تركيب احترافي: فريق متخصص لضمان أفضل أداء. 📞 اتصل بنا الآن للحصول على استشارة وعرض أسعار مميز: #أ
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اون لاين تك
|التليفون:
|01026009733
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|العنوان:
|102 برج المروة من شارع 27 النزهه 2 جسر السويس- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/7/2024
|رقم الإعلان:
|2275567
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