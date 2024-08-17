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أجهزة البصمة للحضور الذكي
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|احصل على الحضور الذكي مع أجهزة البصمة من أون لاين تك مع أجهزة البصمة المتطورة من أون لاين تك متابعة حضور الموظفين أصبحت أسهل وأدق من أي وقت مضى تقارير فورية دقة عالية وإدارة فعّالة للحضور والانصراف بكل سهولة 🎯 مميزات أجهزة البصمة لدينا : - دقة عالية في تسجيل الحضور. - تقارير تفصيلية للحضور والانصراف. - سهولة الاستخدام وسرعة في الأداء. - دعم فني مستمر لضمان تشغيل دائم. مع أون لاين تك انضباط الموظفين أصبح في متناول يديك #أجهزة_البصمة #حضور_ذكي #أون_لاين_تك #إدارة_الموظفين #تقنيات_متقدمة متواف
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اون لاين تك
|التليفون:
|01026009733
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|العنوان:
|102 برج المروة من شارع 27 النزهه 2 جسر السويس- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|17/8/2024
|رقم الإعلان:
|2282521
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