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أجهزة البصمة لتقليل التلاعب في مواعيد العمل
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|أجهزة البصمة لتقليل التلاعب في مواعيد العمل وزيادة الانضباط اعتمد على أجهزة البصمة الحديثة لضبط مواعيد الحضور والانصراف بدقة ومنع أي تلاعب في ساعات العمل توفر هذه الأجهزة سجلاً دقيقًا لكل موظف مما يساعد في تحسين الانضباط وزيادة الكفاءة داخل المؤسسة. 📊⏳ 🔹 منع التلاعب في الحضور والانصراف 🔹 تقارير دقيقة وفورية 🔹 سهولة في الاستخدام وتكامل مع أنظمة الرواتب 🔹 تحسين إنتاجية العمل وزيادة الانضباط أجهزة البصمة هي الحل المثالي لضمان إدارة فعالة لمواعيد العمل وتقليل الأخطاء اليدوية. #أجهزة_بص
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اون لاين تك
|التليفون:
|01026009733
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|العنوان:
|102 برج المروة من شارع 27 النزهه 2 جسر السويس- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/9/2024
|رقم الإعلان:
|2295107
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