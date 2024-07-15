أضف إعلانك مجاناً
أجهزة البصمة لتتبع الموظفين
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|أجهزة البصمة لتتبع الموظفين من أون لاين تك قم بتحسين إدارة حضور وانصراف الموظفين مع أجهزة البصمة المتطورة. دقة في التتبع، تقارير مفصلة ونظام سهل الاستخدام لضمان كفاءة أعلى في عملك نظم وقت عملك بفعالية مع أجهزة البصمة من أون لاين تك 🕒💼 #أجهزة_بصمة #إدارة_الموظفين #أون_لاين_تك #تقارير_مفصلة #كفاءة_عالية متوافر في شركة #اون_لاين_تك #On_Line_Tech ولمعرفة كافة عروضنا وخدماتنا زوروا موقعنا Call us now: 01026009733 - 01111306275 - 01019717419 Email: [email protected] Website: www.onli
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اون لاين تك
|التليفون:
|01005069015
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|102 برج المروة من شارع 27 النزهه 2 جسر السويس- Al Marj
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|15/7/2024
|رقم الإعلان:
|2277207
أجهزة كاشير متطورة للمحلات من أون لاين تك احصل على أحدث أجهزة الكاشير لتسهيل عمليات البيع في متجرك .
15/7/2024
احصل على كاميرات مراقبة بجودة عالية من أون لاين تك تقدم لك أون لاين تك أحدث كاميرات المراقبة ذات ا.
13/7/2024
اكتشف أفضل جهاز بصمة ZKTeco K14 Pro من أون لاين تك اجعل إدارة حضور وانصراف موظفيك أكثر سهولة ودقة .
10/7/2024
نظام كول سنتر متكامل وفعال من أون لاين تك هل تبحث عن طريقة لتحسين خدمة العملاء وزيادة كفاءة فريق الد.
8/7/2024
سنترالات داخلية متقدمة للشركات من أون لاين تك هل تبحث عن تحسين اتصالات شركتك؟ نقدم لك أنظمة سنترالا.
8/7/2024
احمِ منزلك مع كاميرات مراقبة من أون لاين تك احصل على راحة البال والأمان الكامل مع كاميرات المراقبة ا.
6/7/2024
أمان منزلك يبدأ مع أون لاين تك احصل على حماية فائقة لمنزلك مع عرض تركيب 4 كاميرات مراقبة هيك فيجن ع.
2/7/2024
تركيب أجهزة بصمة للمكاتب والمصانع من أون لاين تك احصل على أفضل حلول إدارة الحضور والانصراف لمكتبك أو.
2/7/2024
شبكات داخلية متطورة للمكاتب من أون لاين تك احصل على أفضل حلول الشبكات الداخلية المتطورة لمكتبك مع أو.
1/7/2024
اكتشف أحدث تقنيات كاميرات المراقبة من أون لاين تك نوفر لك أحدث حلول المراقبة بأعلى جودة وتقنيات مت.
1/7/2024
أفضل سعر لتليفون EL-ADL.TEC:555C من أون لاين تك احصل على تليفون العدل تك موديل EL-ADL.TEC:555C بأفضل.
26/6/2024
أفضل عرض 8 كاميرات مراقبة هيك فيجن من أون لاين تك احصل على الأمان الكامل لمنزلك أو عملك مع عرض 8 كا.
26/6/2024
تركيب كاميرات المراقبة مع أون لاين تك لأمانك وراحة بالك تقدم لك أون لاين تك خدمات تركيب كاميرات الم.
22/6/2024
أون لاين تك خبراء في تصميم الشبكات الداخلية لتلبية احتياجاتك بأعلى كفاءة! هل تبحث عن فريق متخصص لتصم.
8/6/2024
تأمين شامل لمنزلك ومصنعك مع أنظمة المراقبة المتطورة من أون لاين تك هل تبحث عن حل متكامل لحماية منزلك.
8/6/2024
جميع الحقوق محفوظة لموقع عرب نت 5 2006 - 2023 ©
كافة حقوق النشر محفوظة لأصحابها من المواقع والكتاب والناشرين وشبكة عرب نت فايف غير مسؤولة عن الآراء والتعليقات المعروضة في الموقع إذ تقع كافة المسؤوليات القانونية والأدبية على كاتبها أو/و المصدر الخاص بها.