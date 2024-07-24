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أجهزة الإنتركم من أون لاين تك
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|أفضل أجهزة الإنتركم المنزلية من أون لاين تك هل تبحث عن جهاز إنتركم موثوق وآمن لمنزلك؟ نقدم لكم أفضل أجهزة الإنتركم المنزلية بأحدث التقنيات لضمان الأمان والراحة. ✅ جودة صوت وصورة عالية ✅ سهولة في التركيب والاستخدام ✅ تصميم أنيق ومتين ✅ دعم فني متميز 🏡 استمتع براحة البال وأمان منزلك مع أجهزة الإنتركم المنزلية من أون لاين تك لا تتردد في الاتصال بنا لمزيد من المعلومات والعروض الخاصة 📞 #أون_لاين_تك #أجهزة_إنتركم #أمان_المنزل #تقنية_حديثة متوافر في شركة #اون_لاين_تك #On_Line_Tech ولمعرفة كافة ع
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اون لاين تك
|التليفون:
|01026009733
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|العنوان:
|102 برج المروة من شارع 27 النزهه 2 جسر السويس- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|29/7/2024
|رقم الإعلان:
|2279214
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