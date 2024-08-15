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أجر و استمتع بأقصى درجات الفخامة والراحة مع لاندكروزر! 

(للإيجار)

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صورة الاعلان: أجر و استمتع بأقصى درجات الفخامة والراحة مع لاندكروزر!  - في القاهرة مصر

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لماذا تختار لاندكروزر؟ •تصميم أنيق: استمتع بالتصميم الفخم الذي يعكس ذوقك الرفيع. •أداء قوي: استمتع بالقوة والأداء الممتاز على مختلف الطرق. •راحة لا مثيل لها: رحلات مريحة وممتعة بفضل مقاعدها الفاخرة والتقنيات الحديثة. •أمان كامل: تكنولوجيا أمان متقدمة لحمايتك وأحبائك. احجز الآن واستمتع بتجربة قيادة لا تُنسى! للحجز والاستفسار : 01099552706 او زور موقعنا علي : / العنوان : 12 شارع الحجاز _ميدان المحكمة _مصر الجديدة العرض ساري حتى [تاريخ انتهاء العرض]. لا تفوت الفرصة!
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: تورست كار
التليفون: 01099552706

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - 12 شارع الحجاز ميدان المحكمة مصر الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 15/8/2024
رقم الإعلان: 2282326

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: إيجار تويوتا هايس 13 راكب VIP - في القاهرة مصر

إيجار تويوتا هايس 13 راكب VIP

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

•مقاعد جلدية فاخرة ومريحة •نظام تكييف عالي الأداء لجميع الركاب •مساحة واسعة للأمتعة •وسائل ترفي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

15/8/2024
صورة الاعلان: إيجار باص 28 راكب من نوع ميتسوبيشي - في القاهرة مصر

إيجار باص 28 راكب من نوع ميتسوبيشي

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

•راحة فائقة: مقاعد مريحة ومصممة خصيصاً لراحة الركاب خلال الرحلات الطويلة. •أمان مضمون: مجهز بأحدث.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

15/8/2024
صورة الاعلان: ايجار تويوتا كوستر رحلات القاهرة - في القاهرة مصر

ايجار تويوتا كوستر رحلات القاهرة

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ايجار نقل سياحي ,ايجار ميني باص ,ميني باص للايجار ,اتوبيس رحلات للايجار ,اتوبيسات رحلات للايجار ,اتو.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

15/8/2024
صورة الاعلان: ايجار كوسنر للرحلات اليوميه في القاهرة - في القاهرة مصر

ايجار كوسنر للرحلات اليوميه في القاهرة

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

🚐✨ *أحجز تويوتا كوستر مع شركة ليموزين نصار!* ✨🚐 خليك دايمًا في المقدم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

15/8/2024
صورة الاعلان: تويوتا كوستر للايجار بأقل سعر - في القاهرة مصر

تويوتا كوستر للايجار بأقل سعر

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

اتوبيسات رحلات للايجار, اتوبيسات سياحية للايجار, اتوبيسات للايجار بالقاهرة, اتوبيسات للايجار فى الق.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

15/8/2024
صورة الاعلان: ليموزين مرسيدس الاستقبال الملكي: رفاهية ولا أروع - في القاهرة مصر

ليموزين مرسيدس الاستقبال الملكي: رفاهية ولا أروع

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ايجار سيارة اتش وان استقبال من والي مطار تخيل أنك توصلت إلى المطار، وخرجت بعد رحلة طويلة مرهقة. أول.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

15/8/2024
صورة الاعلان: ايجار باص 50 راكب مرسيدس للرحلات - في القاهرة مصر

ايجار باص 50 راكب مرسيدس للرحلات

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

اكتشف الراحة والفخامة مع أتوبيس مرسيدس 50 راكب! هل تخطط لرحلة جماعية؟ سواء كانت رحلة عمل أو رحلة مد.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

15/8/2024
صورة الاعلان: شركة نقل سياحي-باصات للرحلات سياحية - في القاهرة مصر

شركة نقل سياحي-باصات للرحلات سياحية

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

شركة توريست باص تقدم ليكم تأجير باصات50 مرسيدس و تويوتا باصات 33 شيفروليه سافر وانت مطمن بنوفر الاما.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

15/8/2024
صورة الاعلان: تاجير تويوتا هايس موديل 2023 - في القاهرة مصر

تاجير تويوتا هايس موديل 2023

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

للايجار الان من تورست كار اتوبيس 600 للرحلات سياحي و مكيف و يسع 50 فرد بالتالي اتوبيس مرسيدس 500 و .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

15/8/2024
صورة الاعلان: تأجير أتوبيس شيفروليه 33 راكب - في القاهرة مصر

تأجير أتوبيس شيفروليه 33 راكب

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

تأجير أتوبيس شيفروليه 33 راكب هل تخطط لرحلة جماعية أو نشاط ميداني؟ استأجر الآن أتوبيس شيفروليه 33 را.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

15/8/2024
صورة الاعلان: ايجار ميكروباص – خدمة ذات جودة عاليةمضمونة - في القاهرة مصر

ايجار ميكروباص – خدمة ذات جودة عاليةمضمونة

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ايجار ميكروباص هاى اس تاجير ميكروباص هاي اس فاخر سقف عالي لذلك استئجار ميكروباص هاي اس فاخر بسقف عال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

15/8/2024
صورة الاعلان: ليموزين مطار _فان للايجار - في القاهرة مصر

ليموزين مطار _فان للايجار

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ليموزين مطار ,ليموزين مطار القاهره ,اسعار ليموزين المطار ,سيارات توصيل من مطار القاهره ,شركه ليموزين.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

15/8/2024
صورة الاعلان: مرسيدس فيانو للايجار باقل سعر في مصر - في القاهرة مصر

مرسيدس فيانو للايجار باقل سعر في مصر

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ليموزين مطار ,ليموزين مطار القاهره ,اسعار ليموزين المطار ,سيارات توصيل من مطار القاهره ,شركه ليموزين.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

14/8/2024
صورة الاعلان: لاند كروزور تويوتا الرياضيه للايجار - في القاهرة مصر

لاند كروزور تويوتا الرياضيه للايجار

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ليموزين مطار ,ليموزين مطار القاهره ,اسعار ليموزين المطار ,سيارات توصيل من مطار القاهره ,شركه ليموزين.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

14/8/2024
صورة الاعلان: دفع رباعي للايجار |01119920103 - في القاهرة مصر

دفع رباعي للايجار |01119920103

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

14/8/2024
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