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أجر و استمتع بأقصى درجات الفخامة والراحة مع لاندكروزر!
(للإيجار)
تفاصيل الإعلان
|لماذا تختار لاندكروزر؟ •تصميم أنيق: استمتع بالتصميم الفخم الذي يعكس ذوقك الرفيع. •أداء قوي: استمتع بالقوة والأداء الممتاز على مختلف الطرق. •راحة لا مثيل لها: رحلات مريحة وممتعة بفضل مقاعدها الفاخرة والتقنيات الحديثة. •أمان كامل: تكنولوجيا أمان متقدمة لحمايتك وأحبائك. احجز الآن واستمتع بتجربة قيادة لا تُنسى! للحجز والاستفسار : 01099552706 او زور موقعنا علي : / العنوان : 12 شارع الحجاز _ميدان المحكمة _مصر الجديدة العرض ساري حتى [تاريخ انتهاء العرض]. لا تفوت الفرصة!
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|تورست كار
|التليفون:
|01099552706
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|العنوان:
|- 12 شارع الحجاز ميدان المحكمة مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|15/8/2024
|رقم الإعلان:
|2282326
•مقاعد جلدية فاخرة ومريحة •نظام تكييف عالي الأداء لجميع الركاب •مساحة واسعة للأمتعة •وسائل ترفي.
15/8/2024
•راحة فائقة: مقاعد مريحة ومصممة خصيصاً لراحة الركاب خلال الرحلات الطويلة. •أمان مضمون: مجهز بأحدث.
15/8/2024
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