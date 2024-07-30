أتوبيس مكيف للإيجار 50 راكب

(للإيجار)
|أتوبيس مكيف للإيجار - سعة 50 راكب هل تخطط لرحلة جماعية مريحة وآمنة؟ نقدم لك الحل المثالي! استأجر أتوبيس مكيف حديث بسعة 50 راكب، مجهز بأحدث وسائل الراحة والتكنولوجيا لضمان تجربة سفر ممتعة. يتميز الأتوبيس بمقاعد مريحة، تكييف هواء قوي، ومساحة واسعة للأمتعة، مما يجعله الخيار الأمثل للرحلات الجماعية، الشركات، والمؤتمرات. لماذا تختارنا؟ •أسعار تنافسية تناسب جميع الميزانيات للحجز والاستفسار : 01099552706 او زور موقعنا علي : / العنوان : 12 شارع الحجاز ميدان المحكمة مصر الجدي
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|تورست كار
|التليفون:
|01099552706
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|العنوان:
|12 شارع الحجاز ميدان المحكمة مصر الجديدة- cairo
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|19/8/2024
|رقم الإعلان:
|2282995
1,000 جنيه