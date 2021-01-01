TCL تطرح أولى نظاراتها الذكية لمحبي مشاهدة الأفلام

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TCL تطرح أولى نظاراتها الذكية لمحبي مشاهدة الأفلام

أعلنت شركة TCL أنها ستبدأ بطرح أولى نظاراتها الذكية في الأسواق العالمية في شهر يوليو القادم.

وتشبه نظارة NxtWear G الجديدة من حيث المظهر النظارات الشمسية العادية، لكنها جهزت بشاشتين صغيرتين من نوع OLED مكان العدسات، يمكن لهما عرض الصور والفيديوهات للمستخدم لتظهر لعينيه وكأنها معروضة على شاشة كبيرة بمقاس 140 بوصة.

وحصلت هذه النظارات على كابل توصيل USB-C DisplayPort لإقرانها مع الهواتف والحواسب اللوحية والحواسب المحمولة بما فيها هواتف Galaxy S الحديثة من سامسونغ، وحواسب ماك بوك وآيباد من آبل، وتتلخص وظيفة هذا الكابل بنقل البيانات مثل الصور والفيديوهات من الأجهزة إلى النظارة ليتم عرضها، فضلا عن أنه يوفر الطاقة للنظارة كونها غير مجهزة ببطاريات داخلية.

وجهزت جوانب هياكل النظارة بمكبرات صوت صغيرة لعرض الأصوات أثناء مشاهدة الفيديوهات، لكن TCL توصي باستعمال سماعات إضافية أثناء المشاهدة لضمان عزل الضوضاء الخارجية.

وبالإضافة لهذه النظارة تتجهز TCL أيضا لإطلاق ساعة ذكية مخصصة للأطفال، مجهزة بميزة الاتصالات الصوتية واتصالات الفيديو، ويمكنها مساعدة الأهالي على تتبع مواقع أطفالهم أثناء تواجدهم خارج المنزل.

المصدر: روسيا اليوم

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