أعلنت شركة Yandex الروسية عن نموذجها الأحدث من المساعدات المنزلية الذكية، والذي طورته ليكون منافسا قويا لأجهزة غوغل وأمازون من نفس الفئة.
وأشارت Yandex إلى أن مساعدها المنزلي الذكي الجديد Yandex.Station Light هو رابع مساعد ذكي من تطويرها، وصمم خصيصا للذين يرغبون بالحصول على جهاز منزلي ذكي بسعر مناسب، ويمكن التحكم به عبر مساعد Alice الصوتي.
وسيطرح المساعد المنزلي الجديد بست ألوان أساسية هي: الأزرق الفيروزي والبنفسجي والأحمر والأصفر والبيج والوردي، وسيعمل مساعد Alice الصوتي في كل جهاز تبعا للونه، لذا ستختلف طبيعة الصوت وفقا للون الجهاز، ففي المساعد الأزرق على سبيل المثال ستكون طبيعة صوت Alice هادئة نوعا ما، أما في الأحمر فستكون أكثر حيوية.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على Yandex الروسية تنافس غوغل وأمازون بأحدث مساعداتها المنزلية الذكية
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق