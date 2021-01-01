Yandex الروسية تنافس غوغل وأمازون بأحدث مساعداتها المنزلية الذكية

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Yandex الروسية تنافس غوغل وأمازون بأحدث مساعداتها المنزلية الذكية

أعلنت شركة Yandex الروسية عن نموذجها الأحدث من المساعدات المنزلية الذكية، والذي طورته ليكون منافسا قويا لأجهزة غوغل وأمازون من نفس الفئة.

وأشارت Yandex إلى أن مساعدها المنزلي الذكي الجديد Yandex.Station Light هو رابع مساعد ذكي من تطويرها، وصمم خصيصا للذين يرغبون بالحصول على جهاز منزلي ذكي بسعر مناسب، ويمكن التحكم به عبر مساعد Alice الصوتي.

وسيطرح المساعد المنزلي الجديد بست ألوان أساسية هي: الأزرق الفيروزي والبنفسجي والأحمر والأصفر والبيج والوردي، وسيعمل مساعد Alice الصوتي في كل جهاز تبعا للونه، لذا ستختلف طبيعة الصوت وفقا للون الجهاز، ففي المساعد الأزرق على سبيل المثال ستكون طبيعة صوت Alice هادئة نوعا ما، أما في الأحمر فستكون أكثر حيوية.

وزوّدت أجهزة Yandex.Station Light بمكبرات صوت ممتازة باستطاعة 5 واط، وبأربعة مايكروفونات لاستقبال الأوامر الصوتية وإجراء المكالمات عبر الإنترنت، كما يمكنها الاتصال مع الهواتف والأجهزة الذكية لاسلكيا عبر تقنية البلوتوث، ويمكن إمدادها بالطاقة عبر مآخذ Type-C متصلة بالتيار الكهربائي.

وتتوفر هذه الأجهزة باللونين الأزرق والبنفسجي حاليا بسعر 54 دولارا تقريبا، ويمكن تقديم طلبات شراء مسبقة للحصول عليها بباقي الألوان اعتبارا من 22 يوليو الجاري.

المصدر: روسيا اليوم

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