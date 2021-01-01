Tesla تطرح الإصدار 9 التجريبي للقيادة الذاتية الكاملة

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Tesla تطرح الإصدار 9 التجريبي للقيادة الذاتية الكاملة

قدمت Tesla مؤخرًا واحدة من أكبر الترقيات لبرنامجها للقيادة الذاتية الكاملة منذ فترة طويلة.

ذكرت The Verge أن تسلا تطرح الإصدار التجريبي 9 من FSD لمستخدمي برنامج الوصول المبكر، وهي ترقية كبيرة، إنها ليست استقلالية كاملة، على الرغم من الاسم القديم، ولكنها تتيح العديد من السائقين الآليين يساعدون على الطرق الوعرة (مثل تغيير المسار والمنعطفات) أثناء تقديم العديد من الإصلاحات سترى أيضًا تصورات مجددة تقدم معلومات محيطة إضافية وتعطي إحساسًا أفضل بما تراه السيارة.

يشير التحديث في وقت واحد إلى ميزة تم تنشيطها مؤخرًا تستخدم كاميرا المقصورة للتأكد من أنك تهتم أثناء تشغيل الطيار الآلي، وبغض النظر عن التحسينات، حث إيلون ماسك مختبري النسخة التجريبية على رجاء الشعور بجنون العظمة والاستعداد لتولي القيادة في أي لحظة.

كان الإصدار 9 وقتًا طويلاً قادمًا، كما أشارت The Verge، وعدت Tesla أولاً بالبدء في تنشيط ميزات FSD في أغسطس 2018، وتعهد Elon Musk بأن يكون لديك "أكثر من مليون" سيارة تقود نفسها في عام 2020، من الواضح أن هذا لم ينجح - حتى الإصدار التجريبي الصغير من أكتوبر من ذلك العام لم يكن كذلك اقترب من السماح لك بإبعاد يديك عن عجلة القيادة، يشير هذا الإصدار الأخير إلى حدوث بعض التقدم، حتى لو كان من غير المحتمل أن تكون القيادة الذاتية الحقيقية جاهزة في المستقبل القريب.

المصدر: الوفد

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