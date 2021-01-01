Tesla تطرح الإصدار 9 التجريبي للقيادة الذاتية الكاملة

قدمت Tesla مؤخرًا واحدة من أكبر الترقيات لبرنامجها للقيادة الذاتية الكاملة منذ فترة طويلة.
ذكرت The Verge أن تسلا تطرح الإصدار التجريبي 9 من FSD لمستخدمي برنامج الوصول المبكر، وهي ترقية كبيرة، إنها ليست استقلالية كاملة، على الرغم من الاسم القديم، ولكنها تتيح العديد من السائقين الآليين يساعدون على الطرق الوعرة (مثل تغيير المسار والمنعطفات) أثناء تقديم العديد من الإصلاحات سترى أيضًا تصورات مجددة تقدم معلومات محيطة إضافية وتعطي إحساسًا أفضل بما تراه السيارة.
يشير التحديث في وقت واحد إلى ميزة تم تنشيطها مؤخرًا تستخدم كاميرا المقصورة للتأكد من أنك تهتم أثناء تشغيل الطيار الآلي، وبغض النظر عن التحسينات، حث إيلون ماسك مختبري النسخة التجريبية على رجاء الشعور بجنون العظمة والاستعداد لتولي القيادة في أي لحظة.
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