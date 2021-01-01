

PUBG MOBILE توضح حقيقة الصور المثيرة للجدل لضرب الكعبة المشرفة داخل اللعبة PUBG MOBILE توضح حقيقة الصور المثيرة للجدل لضرب الكعبة المشرفة داخل اللعبة

عادت لعبة القتال الشهيرة بابجي PUBG، لإثارة الجدل مرة أخرى، وذلك فور تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لصور لانتهاك حرمة الكعبة المشرفة، في آخر تحديثات اللعبة.



وبعد أن أغضبت صورة ضرب الكعبة المشرفة داخل اللعبة ملايين المسلمين حول العالم، نفت الصفحة الرسمية للعبة بابجي PUBG MOBILE، على موقع فيسبوك، الصور التي تم تداولها بشكل واسع والتي تتضم محتوى مهين للدين الإسلامي.



وقالت لعبة بابجي PUBG MOBILE، عبر منشور لها إن الصور التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي تتعلق بتحديث مزعوم في اللعبة مجرد "شائعاتٍ كاذبة".

وأكدت شركة Tencent المالكة للعبة القتال الشهيرة، أنه " لا صحة لوجود مثل هذا التحديث، وأن اللعبة لا تتضمن أي محتوى مسيء، مهين أو غير لائق، وأن الصور التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي مزيفة ولا تعرض أي محتوى فعلي من بابجي موبايل".وأوضحت لعبة PUBG MOBILE، عبر منشورها على فيسبوك أنها تحترم جميع الأديان والثقافات، وتحرص على تقديم بيئة لعب محترمة ومتسامحة، وناشدت عشاقها بضرورة متابعة حسابات وصفحات اللعبة الرسمية عبر منصات التواصل الاجتماعي لمعرفة آخر الإعلانات والتحديثات الرسمية حول اللعبة في المنطقة.ويضم أحد مشاهد لعبة ببجي التي تتضمن خريطة مدينة مكة المكرمة وقوع مشهدا للقتال فيها والدخول في المسجد الحرام حيث يكون على اللاعبين استخدام القنابل والتدمير، مما اعتبره الملايين انتهاكا للعقيدة الإسلامية والمقدسات عند المسلمين.وقد أعلن مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية تحذيره من لعبة فورتنايت Fortnite بسبب تجسيدها لهدم الكعبة الشريفة بالإضافة إلى تكرار حوادث الكراهية والعنف والقتل والانتحار بسببها.ببجي تحظر 4 ملايين لاعب في أسبوعويشار إلى أن الشركة المطورة للعبة PUBG MOBILE، قامت بحظر ما يقرب 4 ملايين لاعب في أسبوع واحد، وبحسب تغريدة جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، أن السبب الرئيسي وراء قيامها بهذا الإجراء هو قيام اللاعبين مالكو الحسابات المحظورة بحالات غش.وتضمنت الحسابات المحظورة تعديل اللاعبين لنماذج شخصياتهم واختراق السرعة ورؤية عبر الأشعة السينية و "الاختراقات الأخرى"، بالإضافة إلى حظر الكثير من اللاعبين بسبب مخالفات مثل اختراق التصويب التلقائي.



