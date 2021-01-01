OnePlus تدمج أنظمة هواتفها مع أنظمة هواتف Oppo

بعد مدة من إعلان OnePlus عن اندماجها مع شركة Oppo، أعلنت الأولى عن نيتها دمج أنظمة تشغيل هواتف الشركتين.
وتبعا للمعلومات التي أوردتها OnePlus مؤخرا فإن أنظمة OxygenOS المبنية على أساس أندرويد والتي تعمل بها أجهزتها حاليا ستندمج مع أنظمة ColorOS من Oppo في منظومة تعمل بواجهة تشغيل مشتركة، لكن الهواتف التي تعمل بـ OxygenOS حاليا ستستمر بعملها وفق أنظمتها الحالية.
والهدف من هذه العملية تبعا لـ OnePlus هو تحسين كفاءة عمل الأجهزة التي تنتجها الشركتان، فضلا عن أن دمج أنظمة التشغيل سيوفر مميزات أكثر لمستخدمي الهواتف، وسيسمح بضمان تحديث الأنظمة بشكل أفضل.
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