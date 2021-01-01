تستعد Honor لإطلاق هاتفها الأحدث الذي يتوقع له أن يكون أحد أبرز المنافسين لهواتف سامسونغ المتوسطة الفئة لهذا العام.
وتبعا لأحدث التسريبات فإن هاتف Honor X20 SE الجديد سيأتي بهيكل مقاوم للماء والغبار، سماكته 8.8 ملم، ووزنه 203 غ، ومحمي بطبقة من الزجاج المضاد للصدمات والخدوش.
وسيحصل الهاتف على شاشة بمقاس 6.7 بوصة دقة عرضها تعادل (2400/1080) بيكسل، ومعدل سطوعها 377 شمعة/م تقريبا.
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التعليقات على Honor تنافس سامسونغ بهاتف 5G متطور ورخيص الثمن
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