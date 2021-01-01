

Galaxy S22 Ultra سيصل مع كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجا بكسل Galaxy S22 Ultra سيصل مع كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجا بكسل

صدر تقرير جديد من مطبوعة كورية تستشهد بمصادر صناعية مختلفة يقول إن الهاتف Galaxy S22 Ultra سيصل مع كاميرا رئيسة بدقة 200 ميجا بكسل يتم تصنيعها بالتعاون مع شركة Olympus (شركة اليابانية لتصنيع الكاميرات)، بدلا من 108 ميجا بكسل كما موجود في الهاتف الحالي S21 Ultra .



ويشير التقرير الجديد إلى أن شركة سامسونج وافقت على جميع الشروط التي وضعتها أوليمبوس، والهاتف Galaxy S22 Ultra سيحتوي على 4 كاميرات في الخلف، بدقة 200 ميجا بكسل للكاميرا الرئيسية، مع العلم أن الكاميرات ستحمل علامة Olympus.



وعلاوة على ذلك فإن هاتف سامسونج الرائد لعام 2022 سيدعم قلم S Pen ولكننا نتساءل عما إذا كان سيتم تضمينه مع الجهاز أم لا وهذه لا تعتبر ميزة جديدة تماما لأن Galaxy S21 Ultra الحالي يدعم قلم S Pen أيضا.

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ووفقا لبعض التسريبات السابقة فإن الهاتف Samsung Galaxy S22 Ultra سيصل مع شاشة Dynamic AMOLED 2X بحجم 6.8 بوصة وبمعدل تحديث 120 هرتز وسيتم تشغيله بمعالج Samsung Exynos 210 المصنوع بتكنولوجيا 5 نانومتر بجانب ذاكرة داخلية بسعة 128 أو 256 أو 512 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 12 أو 16 جيجا رام.بالإضافة إلى أنه سيحتوي على بطارية بسعة 5000 ملي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 25 واط، وسيدعم تصوير الفيديوهات بجودة 8K بمعدل 30 إطارا في الثانية أو بجودة 4K بمعدل 30 و60 إطارا في الثانية وسيدعم أيضا التقريب البصري حتى 10x والتقريب الرقمي حتى 100x.