

Android 12 يتيح تشغيل الألعاب أثناء التنزيل Android 12 يتيح تشغيل الألعاب أثناء التنزيل

تعمل سرعات الإنترنت وبيانات الهاتف المحمول الأسرع على تقليل أوقات الانتظار لتنزيل الألعاب والترفيه، ساعد الشكلان الفنيان الأشخاص من خلال عمليات الإغلاق، لذلك من المنطقي أن يحافظ حراس بوابات التكنولوجيا والإعلام على هذا الزخم حيث تعود الحياة ببطء إلى طبيعتها.



فعلت Netflix ذلك تمامًا من خلال السماح للمشتركين بمشاهدة العروض والأفلام التي تم تنزيلها جزئيًا، الآن، تقوم Google بنفس الشيء مع ألعاب الهاتف، سيسمح لك أحدث إصدار من Android بتشغيل لعبة قبل وقت طويل من اكتمال التنزيل.



وفقًا لـجوجل، ستتمكن في النهاية من بدء تشغيل عناوين متجر Play في ثوانٍ، وبشكل أكثر تحديدًا، تقول إن الألعاب

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ستكون جاهزة للفتح مرتين على الأقل أسرع من ذي قبل، يُظهر أحد الأمثلة أن لعبة بحجم 127 ميجابايت مناسبة للعب مع تنزيل 20 بالمائة فقط، في الوقت الحالي، يمكن للمطورين الاشتراك في إصدار تجريبي لهذه الميزة، لكن Google تقول إنها ستصبح في النهاية النظام الافتراضي لألعاب Play Store.حاول عملاق التكنولوجيا إزالة بعض الحواجز حول الألعاب الرقمية في الماضي، والجدير بالذكر أنها أطلقت الألعاب الفورية في عام 2018 والتي تم تحميلها قبل عملية التثبيت الكاملة، بينما يسمح منافس Apple Arcade ،Play Pass، للمشتركين بتجربة مكتبة من التطبيقات مقابل رسوم شهرية، ثم هناك Stadia، خدمة الألعاب السحابية الواعدة (ولكن المضطربة) من Google والتي تلغي تنزيلات الألعاب.على نطاق أوسع، تأتي ميزة التشغيل أثناء التنزيل في الوقت المناسب، تتزايد ألعاب الهاتف المحمول في الحجم، مثلها مثل إخوانهم في وحدة التحكم وأجهزة الكمبيوتر، ربما اكتشف لاعبو الاتجاه مع إطلاق ألعاب العالم المفتوح والألعاب metaverse مثل Genshin Impact و Roblox على iOS و Android.يُظهر البحث من Sensor Tower أن متوسط ​​حجم ملف ألعاب الهاتف المحمول زاد بنسبة 76 في المائة في الولايات المتحدة منذ عام 2016، وبالتالي فإن مساعدة اللاعبين على الوصول إلى العمل بشكل أسرع في مواجهة التنزيلات الأكبر يعد فوزًا للمطورين والجمهور على حدٍ سواء.