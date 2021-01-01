7 محطات تلخص رحلة حسن راتب في قضية الآثار الكبرى



حسن راتب حسن راتب

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية يوم الخميس 24 يونيو الماضى من القبض على تشكيل عصابى، تخصص فى التنقيب عن الآثار، يتزعمه النائب السابق علاء حسانين، الشهير بنائب "الجن والعفاريت"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وإحالتهم إلى جهات التحقيق.







وتمكن رجال الأمن، من ضبط عدد 201 قطعة أثرية مع المتهمين، والعثور على أماكن الحفر والمخازن المستخدمة لإيهام الضحايا بأنها مقابر أثرية تم استخراج الآثار منها، وجاء من أبرز المضبوطات 36 تمثالا، و52 عملة مختلفة، كما تم ضبط العديد من الأدوات التى استخدمها المتهمين فى التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالتهم للنيابة التى تولت التحقيق، وخلال التحقيقات اعترف نائب الجن على رجل الاعمال حسن راتب بتمويله ملايين الجنيهات للتنقيب عن الاثار، وتمكن رجال المباحث من ضبطه وقررت النيابة حبسه على ذمة التحقيقات، وفى التقرير التالى نستعرض محطات اتهام رجل الاعمال حسن راتب في قضية الاثار الكبرى حتى قرار حبسه.

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