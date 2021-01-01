أحيانا ما يقع مستخدمي تطبيق الدردشة واتسآب WhatsApp في حيرة كبيرة تجاه شخص معين أو عدد من الأشخاص سواء في دائرة أصدقائه أو معارفه عموما، عندما يجد تغيرا في طريقة نشاطهم على التطبيق، مما يجعل المستخدم يشك أن هذا الشخص قد قام بحظره على واتسآب، ونظرا لأنه ليست هناك طرقا مؤكدة بشأن معرفة من قام بحظرك على واتسآب، فإن هذا الأمر يصبح معقدا بالنسبة للكثيرين.
وبحسب صحيفة The Sun البريطانية فإن واتسآب قد كشف عن عدد من العلامات التي من الممكن أن يعتمد عليها مستخدمو تطبيق واتسآب، في اكتشاف من قام بحظرهم على واتسآب.
وعلى الرغم من تطبيق واتسآب لا يمكنه أن يقوم بإرسال إشعار أو تنبيه للشخص الذي تم حظره من قبل شخص آخر، لأن هذا يتعارض تماما مع سياسة التطبيق التي يلتزم بها تجاه المستخدمين وتجاه خصوصيتهم وأمانهم الشخصي، إلا أنه يمكنك معرفة من قام بحظرك من خلال عدد من العلامات التي كشف عنها التطبيق :
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التعليقات على 5 علامات تكشف حظرك على واتسآب
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