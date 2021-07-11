

5 أطعمة لتقوية الأعصاب.. أبرزها السمك والشيكولاته الداكنة 5 أطعمة لتقوية الأعصاب.. أبرزها السمك والشيكولاته الداكنة

يعاني عدد كبير من الأشخاص من مشكلات عديدة في الأعصاب، وذلك بين البسيطة والشديدة، والتي تتمثل في اشهرها وهي التهاب الأعصاب بدرجاته، وتليف بعص الأعصاب وغيرها الكثير.



وفي السطور التالية، تستعرض "بوابة أخبار اليوم"، قائمة بأبرز الأطعمة التي تساعد على تقوية الجهاز العصبي، وهي كالآتي :-





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1- الخضرات الورقية :تحتوي على نسب عالية من فيتامين ب وفيتامين ج وفيتامين هـ والمغنيسيوم، وكلها عناصر غذائية مهمة لتحسين أداء الجهاز العصبي.2- السمكويعد من أبرز أنواع السمك التي تعمل تقوية الأعصاب هو السلمون، وذلك لاحتوائه على الأحماض الدهنية أوميجا 3، حيث تساعد على حماية الأعصاب وغلاف المايلين في الدماغ، والتئام الأعصاب.3- الشيكولاتة الداكنةوتحتوي الشيكولاتة الداكنة على 70% على الأقل من الكاكاو، ما يساعد في خفض ضغط الدم، وتحسين تدفق الدم إلى الدماغ والقلب، وتحسين الحالة الصحية للأعصاب.4- البروكليوهو أحد النباتات الغنية بفيتامين K المعروف بفعاليته في تحسين أداء الدماغ والمهارات المعرفية، كما يحتوي على مركب يمكنه أن يبطئ من تلف الناقل العصبي، أستيل كولين، الذي يحتاجه الجهاز العصبي المركزي لأداء وظيفته بشكل صحيح.5- اللوزيعمل تناول اللوز على المحافظة على صحة الأعصاب، وذلك لاحتوائه على مستويات عالية من أحماض أوميجا 3 الدهنية الصحية للدماغ.