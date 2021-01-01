

مساحة تخزين خيالية.. تسريبات تكشف مواصفات هواتف آيفون 14 المنتظرة مساحة تخزين خيالية.. تسريبات تكشف مواصفات هواتف آيفون 14 المنتظرة

كشفت بعض التسريبات مواصفات سلسلة هواتف آبل المنتظرة آيفون 14، والتي من المقرر أن تشهد أكبر تغييرات هواتف الشركة الأمريكية منذ سنوات.



ووفقا لأحدث التسريبات، فإن آبل ستعلن عن سلسلة هواتف آيفون الجديدة iPhone 14 في سبتمبر من العام المقبل 2022؛ حيث سيحصل هاتف آيفون 14 برو على مواصفات ثورية.



تغييرات الشاشة

ومن أبرز التغييرات التي ستطرأ على تشكيلة آيفون 14، تضمين خاصية خاصية Face ID سيتم تضمينها تحت الشاشة، وإزالة "النوتش" حيث ستصدر شاشات الهواتف بثقب صغير للغاية في الأعلى، مع تصميم ذو حواف مربعة وحادة مع جوانب مصنوعة من التيتانيوم.

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وسيأتي هاتف iPhone 14 بشاشة بقياس 6.1 بوصة، واستبدلت آبل طراز mini الأصغر حجما بقياس 5.4 بوصة، بجهاز iPhone 14 Max كما سيأتي هاتف iPhone 14 Pro وهو الطراز الأعلى إمكانات بشاشة قياس 6.7 بوصة.وكما ستزود آبل شاشات هواتف آيفون 14 المرتقبة، بتقنية ProMotion، والتي ستسمح بتعديل معدل تحديث تدريجيا ليصل إلى 120 هرتزا، مما يقلل استهلاك البطارية.عمر بطارية أطولوستتميز الطرز القادمة من هواتف iPhone 14 ببطارية بعمر أطول ، حيث من المتوقع أن تحصل على بطارية 4.500 أو 5000 مللي أمبير، مع معدل شحن أسرع.الكاميراسيتم ترقية الكاميرا الرئيسية بهواتف آيفون 14، من 12 ميجابكسل إلى 48 ميجابكسل، إلى جانب ترقية الكاميرا الخلفية والتي ستأتي بتقنية التصوير السينمائي المعزز، للحصول على صور فائقة الجودة والدقة.وستشمل مواصفات كاميرا هواتف آيفون 14، كاميرات واسعة wide وعدسات periscope، بأفضل تقنيات ودقة، والتي يمكن استخدامها مع كاميرا السيلفي.الاتصال بالأقمار الصناعيةستزود آبل سلسلة آيفون 14، بميزة الاتصال بالأقمار الصناعية، إلى جانب اتصال شبكات الجيل الخامس 5G.مساحة تخزين خياليةومن المقرر أن تزود آبل تشكيلة الهواتف المنتظرة آيفون 14 بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة تبدأ من 128 جيجابايت وتصل إلى 1 تيرابايت لطرازات Pro.وتشير أحد الشائعات إلى أن سلسلة هواتف آيفون 14، قد تحصل على مساحة تخزين ضخمة تبلغ 2 تيرابايت.