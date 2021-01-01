

أفضل أجهزة الكمبيوتر المحمولة في معرض CES 2022 أفضل أجهزة الكمبيوتر المحمولة في معرض CES 2022

كشف أكبر صانعي أجهزة الكمبيوتر في العالم النقاب عن أحدث الحاسبات الشخصية الجديدة من خلال المؤتمر العالمي للألكترونيات CES 2022، من بينها سامسونج ولينوفو و Acer و Dell و HP.



وبحسب ما ذكره موقع "tomsguide" التقني، يتشكل عام 2022 ليكون عامًا مثيرًا لعشاق أجهزة الكمبيوتر المحمولة، حيث تخطط كل من إنتل و AMD لطرح شرائح جديدة في السوق من شأنها أن تساعد أجهزة الكمبيوتر المحمولة على تحقيق آفاق جديدة من الأداء وكفاءة الطاقة.



وكشفت إنتل Intel النقاب عن أول رقائق كمبيوتر محمول من Alder Lake (بقوة الطاقة) لمنافسة معالج آبل Apple M1 Max، بينما أعلنت AMD عن معالجاتها الجديدة Ryzen 6000-series للهواتف المحمولة.

قد يعجبك أيضا...

وستساعد هذه التطورات صانعي أجهزة الكمبيوتر المحمول على طرح أجهزة كمبيوتر محمول أكثر نحافة وقوة، إليك فيما يلي أبرز ما تم الإعلان عنه خلال مؤتمر الأجهزة النقالة CES 2022 من أجهزة الكمبيوتر المحمولة:1. أجهزة آيسر Predator Triton 500 SE و Acer Predator Helios 300:اقتحم جهاز آيسر Predator Helios 300 معرض CES 2022 بمزيج قوي من معالجات Intel من الجيل الثاني عشر ووحدة معالجة رسومات Nvidia RTX 3080 وما يصل إلى 32 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، وتقدم شركة Acer طرازي بقياس 17 و 15 بوصة من هذا الكمبيوتر المحمول في عام 2022 ، وكل منهما قابل للتهيئة بشاشات IPS بجودة عرض QHD تبلغ دقتها 2560 × 1440 بكسل، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 165 هرتز.ويعد Acer Predator Triton 500 SE إصدارا محدثا من طراز الشركة الابق الذي يحمل نفس الاسم تقريبا، ويعمل الكمبيوتر المحمول الجديد بمعالج Intel Core i9 من الجيل الثاني عشر، ووحدة معالجة رسومات Nvidia GeForce RTX 3080 Ti ويقدم ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 32 جيجابايت، ويعد هذا أحد أقوى أجهزة الكمبيوتر المحمولة المخصصة للألعاب التي تم الكشف عنها في CES 2022.2. أجهزة ألين وير m17 R5 Ryzen Edition و Alienware x14 :يأتي حاسب الألعاب Alienware m17 R5 Ryzen بقياس 17 بوصة، يعمل باستخدام أحدث وحدات المعالجة المركزية AMD وإما AMD Radeon RX 6000-series أو Nvidia GeForce RTX 30-series GPU مما يجعله واحدًا من أقوى أجهزة الكمبيوتر المحمولة المخصصة للألعاب التي تم الإعلان عنها حتى الآن في CES 2022.وبينما يتعلق الإصدار Alienware m17 R5 Ryzen بالقوة والأداء، حيث يركز الطراز Alienware x14 على قابلية النقل باعتباره أنحف جهاز كمبيوتر من ألين وير، يتوفر مقابل سعر يبدأ من 1799 دولار (أي ما يزيد عن 28 ألف جنيه مصري)، وبقياس 14 بوصة، ويعمل مع وحدات المعالجة المركزية Intel 12th Gen و RTX 30-series GPU، فهي أداة مثالية للأشخاص الذين يتطلعون إلى ممارسة ألعاب الكمبيوتر المحمول أو الذين يريدون جهازا يحفظ معلومات حساباتهم المصرفية بعناية.3. جهاز HP Elite Dragonfly G3 :يعد جهاز Elite Dragonfly G3 من اتش بي هو الكمبيوتر المحمول المثالي لأولئك الذين يريدون أن يكونوا أكثر إنتاجية في عالم العمل، مع أحدث معالجات Intel من الجيل الثاني عشر، مع شاشة عالية الدقة بقياس 13.5 بوصة ، و تشمل الميزات البارزة الأخرى ميزة Dynamic Voice Leveling التي تعمل على تحسين وضوح الصوت، وتقليل ضوضاء الخلفية المستند إلى AI، وتتبع الإطار التلقائي للوجه الذي يبقيك داخل الإطار وإدارة الطاقة المدفوعة بالذكاء الاصطناعي.4. جهاز لينوفو Lenovo ThinkPad Z13:يعد Lenovo ThinkPad Z13 واحدًا من أوائل أجهزة الكمبيوتر المحمولة في سلسلة Z الجديدة من Lenovo ThinkPad، وهو يتميز بتصميم أنيق يمنحه مظهرًا جديدًا مذهلاً، تم تخفيف الحواف حول الشاشة بقياس 13.3 بوصة، و يوجد أيضا شريط اتصالات جديد مضمن في وسط الحافة العلوية يمتد إلى ما وراء الحافة العلوية للكمبيوتر المحمول، ويضم كاميرا ويب IR.وكما كشفت Lenovo أيضًا عن إصدار خاص يدعي أكبر حجما ThinkPad Z16 بقياس 16 بوصة، والذي سيكون قابلاً للتهيئة مع وحدات المعالجة المركزية AMD الأكثر روعة ووحدة معالجة الرسومات Radeon المنفصلة الاختيارية للألعاب.5. جهاز Razer Blade 15 (2022):يتميز جهاز Razer Blade 15 الجديد بوحدة معالجة رسومات RTX 3080 Ti وشاشة بدقة 4K، مما يجعله تحديثًا قويًا جدًا لهذا الكمبيوتر المحمول الثابت للألعاب مع معالجات Intel من الجيل الثاني عشر وأحدث وحدات معالجة الرسومات المحمولة من سلسلة RTX 30.