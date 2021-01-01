

فيفو تعلن رسميا عن سلسلة iQOO 9 بإمكانيات جبارة وقدرات تصورية مميزة فيفو تعلن رسميا عن سلسلة iQOO 9 بإمكانيات جبارة وقدرات تصورية مميزة

أصدرت iQOO العلامة التجارية الفرعية التابعة لشركة فيفو vivo، أحدث هواتفها الذكية بشكل رسمي، بعد أسابيع عديدة من التسريبات والشائعات والتكهنات، ظهر كل من iQOO 9 و iQOO 9 Pro مع إصدار خاص بشعار BMW M بألوانها المميزة في خطوط على ظهر الجهاز.



سعر ومواصفات هاتف iQOO 9



وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يأتي الإصدار العادي من سلسلة iQOO 9، بشاشة مسطحة من نوع AMOLED، بقياس 6.78 بوصة، وبدقة 1080 × 2400 بكسل، تدعم معدل تحديث عال يبلغ 120 هرتزا، وسطوع 1500 نيت.

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يحتوي الجزء الخلفي من هاتف iQOO 9، على مستشعر ISOCELL GN5 1 / 1.57 من سامسونج للكاميرا الرئيسية التي تأتي بدقة50 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا بزاوية 120 درجة بدقة 13 ميجابكسل، وعدسة تكبير بدقة 12 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية مميزة بدقة 16 ميجابكسل وبفتحة عدسة f / 2.45.ويعمل هاتف iQOO 9، بمعالج كوالكوم الأحدث من نوع Snapdragon 8 Gen 1، والذي يأتي مقترنا باكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 + 12 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 أو 512 جيجابايت من سعة تخزين UFS 3.1.ويحزم هاتف iQOO 9، بطارية تبلغ قوتها 4700 مللى أمبير، تدعم تقنية الشحن الخارقة بقدرة 120 وات، ووفقا للشركة يمكن للتقنية شحن الهاتف بالكامل في غصون 19 دقيقة، وكما يعمل الهاتف مع واجهة المستخدم OriginOS Ocean، المستندة إلى أندرويد 12.ويتوفر هاتف هاتف iQOO 9، في 3 ألوان هي البرتقالي والأسود والأبيض، مقابل سعر يبدأ من 629 دولار (أي ما يعاد 9 آلاف و800 جنيه مصري) لنسخة 8 + 256 جيجابايت.سعر ومواصفات هاتف iQOO 9 Proيحتفظ طراز Pro بنفس حجم الشاشة للإصدار العادي بقياس 6.78 بوصة، ولكن مع تصميم منحني على كلا الجانيبين، وبدقة 1440x3200 بكسل، تدعم معدل تحديث عال يبلغ 120 هرتزا، وسطوع 1500 نيت، قادرة على تغييرها من 1 هرتز إلى 120 هرتز ديناميكيا.ويتشارك هاتف iQOO 9 Pro، مع الإصدار الأساسي بالنسبة للكاميرا الخلفية الرئيسية، ولكن مع تغيير بسيط حيث يجلب الهاتف كاميرا تليغرافية بدقة 16 ميجابكسل، ع تقريب بصري 2.5 مرات.وكما لم تتغير سعة البطارية التي تبلغ 4700 مللي أمبير، تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 120 وات، ولكن iQOO 9 Pro يحصل أيضا على شحن لاسلكي 50 وات ودعم الشحن اللاسلكي العكسي 10 وات، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم OriginOS Ocean المرتكزة إلى نظام التشغيل أندرويد 12.ويباع هاتف iQOO 9 Pro، مقابل سعر يبدأ من 786 دولار (أي ما يعادل 12 ألف و300 جنيه مصري)، لإصدار 8 + 256 جيجابايت، وتبدأ مبيعات كلا الجهازين في الصين في 12 يناير.