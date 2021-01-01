

TCL تعلن عن أول كمبيوتر محمول TCL Book 14 Go بـ350 دولارا TCL تعلن عن أول كمبيوتر محمول TCL Book 14 Go بـ350 دولارا

بعد أن تمكنت TCL، من فرض نفسها، في سوق الهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية، قررت المنافسة، في سوق أجهزة الكمبيوتر المحمولة، وأعلنت الآن، عن جهاز TCL Book 14 Go، الموجه للطلاب، والأشخاص الذين يبحثون، عن جهاز للتصفح، وإجراء المهام العادية، حيث يأتي بسعر رخيص، ومواصفات جيدة للغاية، دعونا نتعرف عليها الآن، وفيما يلي، سعر ومواصفات الكمبيوتر المحمول TCL Book 14 Go.



مواصفات الكمبيوتر المحمول

جهاز الكمبيوتر المحمول، يتوفر بوزن 1.3 كجم، وبجسم مصنوع، من البلاستيك، وإطار من المعدن، لمنحه مزيدا من الصلابة، بالإضافة إلى، شاشة 14.1 بوصة، وبدقة 1366×768 بكسل، وبمعدل تحديث 60 هرتز، وتحتوي على، كاميرا في الأمام، لإجراء مكالمات الفيديو، بدقة 720 بكسل.



يعتمد TCL Book 14 Go، على معالج من فئة، Snap­drag­on 7c، المصنوع بتكنولوجيا 8 نانومتر، بجانب ذاكرة عشوائية، بسعة 4 جيجا رام، وذاكرة تخزين مدمجة، بسعة 128 جيجا بايت، وذاكرة التخزين، قابلة للاتساع، من خلال فتحة SD، لن تكون سريعة، مثل المنافسين، ولكنها تعتبر جيدة للغاية، وهذا الجهاز يعمل، بنظام التشغيل الأحدث، من مايكروسوفت، Win­dows 11.

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بطارية هذا الجهاز، قادرة على تشغيله، لمدة تتراوح، من 10، إلى 12 ساعة، وتدعم الشحن السريع، بقوة 25 واط، ويتم شحنها من خلال، منفذ USB‑C، مما يعني أنه، يمكنك استخدام شاحن هاتفك، لشحنها عند السفر، وبغض النظر عن ذلك، فالكمبيوتر المحمول، TCL Book 14 Go، سيضم منفذين USB‑C، كلاهما يدعم الشحن، لكن أحدهما، سيوفر دعم Dis­play­Port، وسيضم أيضا، منفذ USB‑A عاديا.وبالإضافة إلى ذلك، فإن جهاز الكمبيوتر المحمول، الجديد من TCL، يتميز باتصال LTE دائم التشغيل، مع نظام 4G احتياطيا، وهذا يعني أنك، إذا قمت بوضع بطاقة SIM، ستتمكن من الاتصال بالإنترنت، خارج المنزل، أو في أي، مكان تذهب إليه، كما أن TCL Book 14 Go، يدعم اتصال Wi-Fi 5، ونظام Blue­tooth 5.1، للاتصال بالسماعات اللاسلكية، ويدعم أيضا، منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم، مع دعم، مكبرات صوت ستريو، وميكروفون مدمج، لإجراء المكالمات.سعر الكمبيوتر المحمول TCL Book 14 Goسعر الكمبيوتر المحمول TCL Book 14 Go، يبلغ حوالي 350 دولارا أمريكيا، وسيتوفر للشراء، بشكل رسمي، في الربع الثاني، من العام الجاري 2022.