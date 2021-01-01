بعد أن تمكنت TCL، من فرض نفسها، في سوق الهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية، قررت المنافسة، في سوق أجهزة الكمبيوتر المحمولة، وأعلنت الآن، عن جهاز TCL Book 14 Go، الموجه للطلاب، والأشخاص الذين يبحثون، عن جهاز للتصفح، وإجراء المهام العادية، حيث يأتي بسعر رخيص، ومواصفات جيدة للغاية، دعونا نتعرف عليها الآن، وفيما يلي، سعر ومواصفات الكمبيوتر المحمول TCL Book 14 Go.
مواصفات الكمبيوتر المحمول
جهاز الكمبيوتر المحمول، يتوفر بوزن 1.3 كجم، وبجسم مصنوع، من البلاستيك، وإطار من المعدن، لمنحه مزيدا من الصلابة، بالإضافة إلى، شاشة 14.1 بوصة، وبدقة 1366×768 بكسل، وبمعدل تحديث 60 هرتز، وتحتوي على، كاميرا في الأمام، لإجراء مكالمات الفيديو، بدقة 720 بكسل.
يعتمد TCL Book 14 Go، على معالج من فئة، Snapdragon 7c، المصنوع بتكنولوجيا 8 نانومتر، بجانب ذاكرة عشوائية، بسعة 4 جيجا رام، وذاكرة تخزين مدمجة، بسعة 128 جيجا بايت، وذاكرة التخزين، قابلة للاتساع، من خلال فتحة SD، لن تكون سريعة، مثل المنافسين، ولكنها تعتبر جيدة للغاية، وهذا الجهاز يعمل، بنظام التشغيل الأحدث، من مايكروسوفت، Windows 11.
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التعليقات على TCL تعلن عن أول كمبيوتر محمول TCL Book 14 Go بـ350 دولارا
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