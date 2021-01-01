

مواصفات وسعر الهاتف TCL 30 V 5G.. أرخص هاتف 5G مواصفات وسعر الهاتف TCL 30 V 5G.. أرخص هاتف 5G

خلال مؤتمر CES 2022، المقام حاليا، في لاس فيغاس، أعلنت شركة TCL، عن الهاتف TCL 30 V 5G، لتوفير اتصال 5G، بسعر ميسور التكلفة، للجميع، ومواصفات جيدة للغاية، أبرزها مستشعر كاميرا رئيسي، بدقة 50 ميجا بكسل، وبطارية ضخمة، تدعم الشحن السريع، وشاشة عالية الجودة، بالإضافة إلى 128 جيجا بايت، من الذاكرة الداخلية، وغيرها من، المواصفات الرائعة، التي سأعرضها عليكم، خلال هذا المقال.



مواصفات هاتف TCL 30 V 5G

يتوفر هذا الهاتف، الجديد من TCL، مع شاشة IPS LCD، حجمها 6.67 بوصة، بدقة 2400×1080 بكسل، ويوجد عليها، زجاج حماية من فئة، Corn­ing Goril­la Glass 3، ويتوفر كذلك، مع معالج ثماني النواة، من فئة، Qual­comm Snap­drag­on 480 5G، المصنوع بتكنولوجيا 8 نانومتر، بجانب معالج رسوميات، من فئة، Adreno 619، وذاكرة داخلية، بسعة 128 جيجا بايت، مع ذاكرة عشوائية، بسعة 4 جيجا رام، كما أن، هاتف TCL 30 V 5G، يعمل بنظام Android 11، مع واجهة مستخدم TCL UI.



يحتوي الهاتف TCL 30 V 5G، على كاميرا أمامية، بدقة 16 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، ويحتوي كذلك، على 3 كاميرات في الخلف، الكاميرا الرئيسية، تأتي بدقة 50 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، والكاميرا فائقة الاتساع، تأتي بدقة 5 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، والكاميرا الماكرو، تأتي بدقة 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، والكاميرات الخلفية، والأمامية، تدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا في الثانية.

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بطارية هذا الهاتف، تأتي بسعة 4500 ملي أمبير، وتدعم الشحن السريع، بقوة 18 واط، ويتم شحنها من خلال، منفذ USB Type‑C 3.0، وبخصوص المميزات الأخرى، فتتمثل في، مستشعر لبصمات الأصابع، مثبت على الخلف، ومنفذ microSD، مخصص لزيادة المساحة التخزينية، بالإضافة إلى أن، الهاتف يدعم، منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم، ومكبرات صوت مزدوجة، من نوع ستريو.سعر الهاتف TCL 30 V 5Gالهاتف TCL 30 V 5G، سيتوفر للشراء، بشكل رسمي، في الولايات المتحدة، خلال الأسابيع القليلة القادمة، ولم يتم الكشف، عن السعر الرسمي للجهاز.