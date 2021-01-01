خلال مؤتمر CES 2022، المقام حاليا، في لاس فيغاس، أعلنت شركة TCL، عن الهاتف TCL 30 V 5G، لتوفير اتصال 5G، بسعر ميسور التكلفة، للجميع، ومواصفات جيدة للغاية، أبرزها مستشعر كاميرا رئيسي، بدقة 50 ميجا بكسل، وبطارية ضخمة، تدعم الشحن السريع، وشاشة عالية الجودة، بالإضافة إلى 128 جيجا بايت، من الذاكرة الداخلية، وغيرها من، المواصفات الرائعة، التي سأعرضها عليكم، خلال هذا المقال.
مواصفات هاتف TCL 30 V 5G
يتوفر هذا الهاتف، الجديد من TCL، مع شاشة IPS LCD، حجمها 6.67 بوصة، بدقة 2400×1080 بكسل، ويوجد عليها، زجاج حماية من فئة، Corning Gorilla Glass 3، ويتوفر كذلك، مع معالج ثماني النواة، من فئة، Qualcomm Snapdragon 480 5G، المصنوع بتكنولوجيا 8 نانومتر، بجانب معالج رسوميات، من فئة، Adreno 619، وذاكرة داخلية، بسعة 128 جيجا بايت، مع ذاكرة عشوائية، بسعة 4 جيجا رام، كما أن، هاتف TCL 30 V 5G، يعمل بنظام Android 11، مع واجهة مستخدم TCL UI.
يحتوي الهاتف TCL 30 V 5G، على كاميرا أمامية، بدقة 16 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، ويحتوي كذلك، على 3 كاميرات في الخلف، الكاميرا الرئيسية، تأتي بدقة 50 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، والكاميرا فائقة الاتساع، تأتي بدقة 5 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، والكاميرا الماكرو، تأتي بدقة 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، والكاميرات الخلفية، والأمامية، تدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا في الثانية.
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التعليقات على مواصفات وسعر الهاتف TCL 30 V 5G.. أرخص هاتف 5G
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