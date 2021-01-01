

تسريب صور ومواصفات الهاتف Oppo A96 5G تسريب صور ومواصفات الهاتف Oppo A96 5G

في الشهر الماضي، أكدت شركة أوبو، أنها تعمل حاليا، على خليفة، لهاتف A95 5G، الذي وصل في، عام 2021، وفي الغالب ستطلق عليه اسم، Oppo A96 5G، وهذا ما أكده، المسرب Evan Blass، الذي نشر تسريبا جديدا، يكشف فيه، عن صور، ومواصفات الهاتف القادم، من Oppo.



ويشير التسريب الجديد، إلى أن، هاتف أوبو القادم، سيضم كاميرتين في الخلف، بجانب فلاش LED، وسيضم أيضا، ثقبا صغيرا، في أعلى الزاوية اليسار، من أجل احتواء، الكاميرا الأمامية، التي قد تصل، بدقة 32 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، والكاميرا الخلفية الرئيسية، ستأتي بدقة 64 ميجا بكسل، وكلاهما سيدعم، تصوير الفيديوهات، بجودة 4K، بمعدل 30 إطارا في الثانية.



معالج الهاتف Oppo A96 5G، سيصل من فئة، Medi­aTek Dimen­si­ty 900، والذاكرة الداخلية، ستأتي بسعة، 128 أو 256 جيجا بايت، والذاكرة العشوائية، بسعة 8 جيجا رام، كما أن الهاتف، سيعمل بنظام Android 12، الأحدث من شركة جوجل، مع واجهة مستخدم Col­orOS 12.

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هذا الهاتف سيضم شاشة AMOLED، بجودة FHD+، وبمعدل تحديث 90 هرتز، وسيضم كذلك، بطارية بسعة، 4500 ملي أمبير، وستدعم الشحن السريع، بقوة 33 واط، بالإضافة إلى أن، Oppo A96 5G، سيدعم مستشعرا لبصمات الأصابع، مدمجا أسفل الشاشة، مع دعم مكبرات صوت، من نوع ستريو، ومنفذ سماعات الأذن 3.5 ملم، وخاصية NFC.هذا التسريب الجديد، يؤكد اقتراب، موعد وصول، الهاتف Oppo A96 5G، بشكل رسمي، ومع ذلك، فمن المحتمل أن، نرى المزيد من، الإعلانات التشويقية، خلال الأيام القليلة القادمة،