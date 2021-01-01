تسريب صور ومواصفات الهاتف Oppo A96 5G

في الشهر الماضي، أكدت شركة أوبو، أنها تعمل حاليا، على خليفة، لهاتف A95 5G، الذي وصل في، عام 2021، وفي الغالب ستطلق عليه اسم، Oppo A96 5G، وهذا ما أكده، المسرب Evan Blass، الذي نشر تسريبا جديدا، يكشف فيه، عن صور، ومواصفات الهاتف القادم، من Oppo.
ويشير التسريب الجديد، إلى أن، هاتف أوبو القادم، سيضم كاميرتين في الخلف، بجانب فلاش LED، وسيضم أيضا، ثقبا صغيرا، في أعلى الزاوية اليسار، من أجل احتواء، الكاميرا الأمامية، التي قد تصل، بدقة 32 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، والكاميرا الخلفية الرئيسية، ستأتي بدقة 64 ميجا بكسل، وكلاهما سيدعم، تصوير الفيديوهات، بجودة 4K، بمعدل 30 إطارا في الثانية.
معالج الهاتف Oppo A96 5G، سيصل من فئة، MediaTek Dimensity 900، والذاكرة الداخلية، ستأتي بسعة، 128 أو 256 جيجا بايت، والذاكرة العشوائية، بسعة 8 جيجا رام، كما أن الهاتف، سيعمل بنظام Android 12، الأحدث من شركة جوجل، مع واجهة مستخدم ColorOS 12.
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