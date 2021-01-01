

تسريب شيفروليه سيلفرادو الكهربائية الجديدة قبل التدشين الوشيك تسريب شيفروليه سيلفرادو الكهربائية الجديدة قبل التدشين الوشيك

المربع نت – تسربت خارجية شيفروليه سيلفرادو الكهربائية الجديدة كليًا قبل التدشين الرسمي لها اليوم في معرض إلكترونيات المستهلك 2022.



وفقاً لرئيس جنرال موتورز، مارك رويس، فسيتم بناء سيلفرادو 1500 إلكتريك في مصنعها بولاية ميشيغان، وهم نفس المصنع الذي يتم تجميع جمس همر الكهربائية فيه.



ستكون سيلفرادو الكهربائية مصممة من الألف إلى الياء، وستُبنى على منصة Ultium الكهربائية بالكامل من جنرال موتورز، ولم تؤكد جنرال موتورز بعد المحركات التي ستتوفر بها، لكن السيارات الأخرى التي تستخدم نفس المنصة تمتلك قوة تتراوح بين 625 و1,000 حصان.

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بخلاف ذلك، ستكون البيك اب الكهربائية أكثر عملية وأقل فخامة من جمس همر، وستوفر للعملاء مجموعة متنوعة من الخيارات، وعلى الرغم من أن موعد تدشينها لم يتم الإعلان عنه بعد، إلا أننا متأكدون أننا لن ننتظر طويلاً.وفي الختام، يُذكر أن جمس همر بدأ إنتاجها منذ أسابيع تقريباً، ومن المتوقع أن تتبعها سيلفرادو الكهربائية في منتصف 2022 كموديل 2023.