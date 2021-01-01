أكد فرانشيسكو بانيايا أن دراجة دوكاتي لموسم 2022 من بطولة الموتو جي بي «جاهزة للتسابق بالفعل» على إثر التجارب الأولى للنموذج الأحدث في خيريز في نوفمبر الماضي.
فاز وصيف موسم 2021 بأربعة سباقات في الموسم المنقضي وخسر اللقب بفارق 26 نقطة فحسب بعد نصف ثانٍ قويٍ للغاية.
بدورها أحرزت دوكاتي الفوز بسباقات أكثر من أي صانعٍ آخر في 2021، حيث حقّق بانيايا 4 انتصارات، وجاك ميلر انتصارين، وخورخي مارتن انتصارًا، ليكون مجموع انتصارات الصانع الإيطالي سبعة ما ساعده على ضمان بطولة الصانعين للعام الثاني على التوالي.
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التعليقات على بعد التجارب الأولى.. «دراجة دوكاتي» جاهزة للتسابق فى موسم 2022
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