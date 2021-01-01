

تعرف على تفاصيل كرنفال السيارات السعودي الدولي أوتوفيل بـ الرياض تعرف على تفاصيل كرنفال السيارات السعودي الدولي أوتوفيل بـ الرياض

تستعد المملكة العربية السعودية لإطلاق الحدث الدولي الأضخم والأول من نوعه في الشرق الأوسط، وهو كرنفال السيارات السعودي الدولي اوتوڤيل بمدينة الرياض.



ينطلق كرنفال السيارات السعودي الدولي اوتوڤيل AUTOVILLE Riyadh في 8 يناير وسيستمر حتى 14 يناير 2022 في ميدان ديراب بمدينة الرياض .



ويعتبر AUTOVILLE Riyadh أول كرنفال دولي في السعودية لعشاق وهواة السيارات ، والذى يُعقد بمشاركة ضخمة مع أكبر العلامات التجارية العالمية والمحلية للسيارات ، كما سيقام كرنفال السيارات السعودي الدولي تحت إشراف وتنظيم الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات في السعودية.

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وقال منظمو كرنفال السيارات السعودي AUTOVILLE Riyadh ، انه سيتيح للزوار الفرصة للتفاعل المباشر مع عروض السيارات المختلفة التي ستقام في فترة المعرض، والمشاركة أيضاً في حلبات السباقات المشوقة، إلى جانب التمكن من حضور العديد من الحفلات الموسيقية الحية المباشرة .وأضاف المنظمون أن الكرنفال سيقدم أنشطة استثنائية لكل من لديه حب الاستطلاع والتعلم حول عالم السيارات، بما في ذلك دورات تدريبية لتعلم أساسيات الدريفت، وقيادة سيارات الدفع الرباعي لتجربة مغامرة حقيقية ترضي شغف عشاق السيارات من كافة الجنسيات.كما سيقدم مضمار السرعة 50 سيارة ودراجة نارية تنطلق بسرعات عالية ، بالإضافة إلى معرض السيارات المتطورة فنياً، حيث سيتم عرض مجموعة واسعة من أحدث طرازات السيارات .و تم تخصيص مضمار لتجارب قيادة سيارات المشاركين، مع إتاحة الفرصة للزوار بالمشاركة في تجارب القيادة، والعديد من الفعاليات المتعلقة بالسيارات، وسيختتم المهرجان بحفلة موسيقية خاصة تضم أشهر الفنانين العالميين .