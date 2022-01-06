أرتفع سعر الذهب في مصر خلال ختام تعاملات الأمس، ليسجل سعر الذهب اليوم الخميس الموافق 6-1- 2022؛ استقرارا بعد الإرتفاع نحو 6 جنيهات على مستوي بعض الأعيرة الذهبية المختلفة في محلات الصاغة، وقلت نسبة الإرتفاع بحسب نوع عيار الذهب.
سعر الذهب الأن في مصر
ووصل سعر الجرام من عيار 21 الأشهر انتشارا نحو 797 جنيها بإرتفاع م جنيهات عن سعره في مستهل تعاملات اليوم حيث افتتح التعاملات على سعر 792 جنيها لكل جرام.
فيما سجل سعر الجرام من عيار 24 أغلي فئة في سوق الذهب نحو 911 جنيهاً بارتفاع وصل 6 جنيهات لكل جرام، وبلغ سعر الجرام من عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو683 جنيها بارتفاع 4 جنيهات لكل جرام ذهب، ووصل سعر الجرام من عيار 14 الأدنى فئة بين المشغولات الذهبية نحو531 جنيها .
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التعليقات على أسعار الذهب اليوم الخميس 6-1-2022
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