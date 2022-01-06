

أسعار الذهب اليوم الخميس 6-1-2022 أسعار الذهب اليوم الخميس 6-1-2022

أرتفع سعر الذهب في مصر خلال ختام تعاملات الأمس، ليسجل سعر الذهب اليوم الخميس الموافق 6-1- 2022؛ استقرارا بعد الإرتفاع نحو 6 جنيهات على مستوي بعض الأعيرة الذهبية المختلفة في محلات الصاغة، وقلت نسبة الإرتفاع بحسب نوع عيار الذهب.



سعر الذهب الأن في مصر

ووصل سعر الجرام من عيار 21 الأشهر انتشارا نحو 797 جنيها بإرتفاع م جنيهات عن سعره في مستهل تعاملات اليوم حيث افتتح التعاملات على سعر 792 جنيها لكل جرام.



فيما سجل سعر الجرام من عيار 24 أغلي فئة في سوق الذهب نحو 911 جنيهاً بارتفاع وصل 6 جنيهات لكل جرام، وبلغ سعر الجرام من عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو683 جنيها بارتفاع 4 جنيهات لكل جرام ذهب، ووصل سعر الجرام من عيار 14 الأدنى فئة بين المشغولات الذهبية نحو531 جنيها .

قد يعجبك أيضا...

أسعار الذهب اليوم بالمصنعيةوتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.ويعد سعر الذهب اليوم في مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد كثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.