

وكيل محافظ البنك المركزي: العام الماضي شهد ما يقرب من مليار معاملة إلكترونية وكيل محافظ البنك المركزي: العام الماضي شهد ما يقرب من مليار معاملة إلكترونية

كشف المهندس إيهاب نصر، وكيل محافظ البنك المركزي المساعد لقطاع العمليات المصرفية، خطوات استخدام محفظة الهاتف المحمول، موضحاً أن العام الماضي شهد ما يقرب من مليار معاملة إلكترونية، بإجمالي 3 تريليون جنيه النصيب الأكبر منها كان لمحفظة الهاتف المحمول، مشيرا إلى حدوث طفرة في المعاملات الإلكترونية منذ بداية أزمة كورونا.



وأضاف "نصر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي»: محفظة الهاتف المحمول خدمة إلكترونية أطلقها البنك المركزي لتسهيل تعاملات المواطن في حياته اليومية، مشيرا إلى أن المحفظة عبارة عن حساب مصرفي يفتح مجانا عبر البطاقة الشخصية من خلال فرع شركة المحمول أو فرع البنك.



وأكد "نصر" أن المحفظة البنكية تتيح إيداع وسحب أموال أو تحويل لأشخاص آخرين داخل مصر خلال ثواني معدودة، سواء في أوقات العمل الرسمية أو الإجازات، كما تتيح دفع فواتير الخدمات كالمياه والغاز، مشيراً إلى أن عدد المشتركين في المحفظة البنكية وصل إلى 25 مليون شخص حتى الآن، مشددا على أهمية حفاظ المواطن على سرية بياناته الشخصية بصفة عامة سواء البطاقة أو الرقم السري الخاص بإبليكشين على الهاتف.