

بيتكلم عن أسرار البيت مع الجيران طول الوقت.. نصائح للتعامل مع الطفل الثرثار بيتكلم عن أسرار البيت مع الجيران طول الوقت.. نصائح للتعامل مع الطفل الثرثار

تعانى الكثيرات من الأمهات من طفلها الثرثار الذى دائماً ما يتحدث في كافة الأمور الخاصة به أو بأصدقائه أو حتى بالتحدث عما يدور بمدرسته، الأمر الذى يتسبب في شعور الأم بالإزعاج، وقد تستخدم معه أسلوب العنف والتوبيخ ليتوقف عن ثرثرته الدائمة، الأمر الذى قد يؤثر سلبياً على نفسية الطفل، ولتجنب هذه المشكلة، نستعرض في هذا التقرير، طرق التعامل مع الطفل الثرثار، وفقاً لما ذكره موقع"diamondbarmontessoriacademy".



نصائح للتعامل مع الطفل الثرثار :



ماتوصفهوش بالرغاى



لا يجب على الأم أن تطلق على طفلها الثرثار وصف مثل "الرغاى" لأن ذلك يقلل من ثقته بنفسه، لذلك على الأم أن تقدره وتستمع له حتى تزيد من ثقته بنفسه .



سبيه يتكلم



يجب على الأم أن تدع الطفل يتحدث ويعبر عن مشاعره، مع مراعاة أن تنصت له وهى تنظر لعينيه، وتبادله الحديث، مما يعلمه أهمية الاستماع وفهم الأخرين.

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علميه يحط حدود في كلامهيجب على الأم أن تعلم طفلها أن يضع حدود عند تحدثه مع الآخرين، مثلاً لا يتحدث عن أسرار الأسرة أو أصدقائه مع تدريبه على إشارة معينة مثل التحديق في عينيه والتى تعنى ضرورة توقفه عن التحدث مع الأخرين، وذلك في حالة تحدثه عن أمور خاصة .علميه يسمع غيرهيجب على الأم أن تعلم طفلها ضرورة الاستماع للأخرين، مثلما يستمعون له، مما يساعده على أن يكف عن الثرثرة ويلتزم الصمت للاستماع لمن يتحدث معه، ويمكن أن تعلم الأم طفلها الإنصات من خلال تدريبه على الاستماع للموسيقى أو قراءة كتاب أو ممارسة بعض الأنشطة التي تعتمد على الإلتزام بالصمت.خليكى صبورةيجب على الأم أن تتحلى بالصبر عند تدريب الطفل على التحدث مع الآخرين وتجنبه للثرثرة، حتى يتعلم الطفل ويعرف متى يتحدث ومتى يصمت وما الأمور التي لا يجب أن يتحدث عنها .