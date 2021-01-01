تعانى الكثيرات من الأمهات من طفلها الثرثار الذى دائماً ما يتحدث في كافة الأمور الخاصة به أو بأصدقائه أو حتى بالتحدث عما يدور بمدرسته، الأمر الذى يتسبب في شعور الأم بالإزعاج، وقد تستخدم معه أسلوب العنف والتوبيخ ليتوقف عن ثرثرته الدائمة، الأمر الذى قد يؤثر سلبياً على نفسية الطفل، ولتجنب هذه المشكلة، نستعرض في هذا التقرير، طرق التعامل مع الطفل الثرثار، وفقاً لما ذكره موقع"diamondbarmontessoriacademy".
نصائح للتعامل مع الطفل الثرثار :
ماتوصفهوش بالرغاى
لا يجب على الأم أن تطلق على طفلها الثرثار وصف مثل "الرغاى" لأن ذلك يقلل من ثقته بنفسه، لذلك على الأم أن تقدره وتستمع له حتى تزيد من ثقته بنفسه .
سبيه يتكلم
يجب على الأم أن تدع الطفل يتحدث ويعبر عن مشاعره، مع مراعاة أن تنصت له وهى تنظر لعينيه، وتبادله الحديث، مما يعلمه أهمية الاستماع وفهم الأخرين.
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التعليقات على بيتكلم عن أسرار البيت مع الجيران طول الوقت.. نصائح للتعامل مع الطفل الثرثار
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