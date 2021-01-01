

هيئة الطرق: مفيش ميكروباصات تانى على الدائرى ومحطات "الترددى" خلال 3 أشهر هيئة الطرق: مفيش ميكروباصات تانى على الدائرى ومحطات "الترددى" خلال 3 أشهر

كشف المهندس حسام الدين مصطفى رئيس هيئة الطرق والكباري، معدلات تنفيذ تطوير وتوسعة الطريق الدائري وإنشاء مسارات الأتوبيس الترددي، موضحًا: "واجهنا تحديات كبيرة وخاصة من أول طريق الأوتوستراد للمريوطية من ناحية الإزالات ومواجهة التحديات".



وقال رئيس هيئة الطرق والكباري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، إنه جارٍ العمل على إنجاز أتوبيس ترددي، سيكون صديق للبيئة، ويتم استخدامه من خلال محطات رئيسية على الدائري، وسيتم منع وتوقف الميكروباص العشوائي، وسيصل عدد محطات الأتوبيس الترددي لأكثر من 57 محطة.



وواصل :"مش هيكون هناك مكان تاني للميكروباص، والمسار الترددي هيكون معزول ومحدش هيدخل فيه، بدأنا فى أول مجموعة المحط\ات هذا الاسبوع وربنا يوفقنا وتبدأ تظهر للنور خلال 3 أو 4 أشهر".



وأكد المهندس حسام الدين مصطفى، إنه جارٍ العمل على تنفيذ تطوير وتوسعة الطريق الدائري وإنشاء مسارات الأتوبيس الترددي.، مضيفا:"جارٍ تنفيذ منظومة ITS لتحقيق أعلى معدلات الأمان والسلامة على الطريق.، معلقا: سيطرة كاملة واللى هيعمل مخالفة هيتصور".



وعن أسعار التذاكر وتشغيل المحطات، قال: إن أسعار التذاكر قيد الدراسة، وكل محطة ستتضمن توقيتات محددة لزمن الوصول والانطلاق.



وفيما يتعلق بتقاطع الطريق الزراعي بالدائري، قال إنه سيتم الانتهاء منها خلال شهرين من الآن، وخاصة في ظل الكثافة المرورية الضخمة في تلك المنطقة.

